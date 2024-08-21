https://ria.ru/20240821/alpinisty-1967464581.html

В Пакистане вывезли двух российских альпинистов в базовый лагерь

В Пакистане вывезли двух российских альпинистов в базовый лагерь - РИА Новости, 21.08.2024

В Пакистане вывезли двух российских альпинистов в базовый лагерь

Двое раненых во время обвала российских альпинистов Сергей и Михаил Мироновы, застрявшие на горе Гашербрум IV в Пакистане на высоте 6400 метров три дня назад,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:59

2024-08-21T07:59

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БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Двое раненых во время обвала российских альпинистов Сергей и Михаил Мироновы, застрявшие на горе Гашербрум IV в Пакистане на высоте 6400 метров три дня назад, во вторник были выведены спасателями в передовой базовый лагерь на высоте 6 тысяч метров и будут в среду эвакуированы оттуда вертолетом армейской авиации, сообщает в среду пакистанский новостной портал Dawn. Спасательная группа из пяти человек, в которую вошли четверо пакистанских альпинистов-спасателей и российский альпинист Евгений Яблоков, участник той же российской альпинистской группы, после обвала найденный и вывезенный пакистанскими спасателями и военными в ближайший город, была в понедельник доставлена вертолетами в передовой базовый лагерь. После этого они совершили восхождение и во вторник спустили в лагерь двоих альпинистов, получивших при обвале серьезные травмы ног и рук, говорится в сообщении портала. В течение дня в среду армейские вертолеты должны прибыть в лагерь, находящийся на предельной высоте приземления и зависания винтокрылых машин, и вывезти оттуда двух травмированных российских альпинистов и спасательную группу, сообщает Dawn. Издание также передает, что спасенные альпинисты сообщили журналистам Dawn, что пропавший без вести во время обвала россиянин Сергей Нилов погиб. Вертолеты со спасателями смогли подняться в воздух и доставить спасательную группу в базовый лагерь только в понедельник из-за тяжелых погодных условий. Спасателям удалось добраться до них в тот же день и доставить им еду и предметы первой необходимости. Во вторник спасатели вместе с застрявшими на горе россиянами отправились вниз в передовой базовый лагерь. Пострадавшие российские альпинисты провели на площадке на высоте 6400 метров на месте обвала трое суток. В настоящее время угрозы их жизням нет, говорится в сообщении. Команда из пяти российских альпинистов, в которую входили Сергей Нилов, Михаил Миронов, Алексей Баутин, Сергей Миронов и Евгений Яблоков, отправилась на вершину горы Гашербрум IV, чтобы забрать тело Дмитрия Головченко, еще одного россиянина, пропавшего там без вести в 2023 году. В результате произошедшего обвала Сергей и Михаил Мироновы получили травмы, Сергей Нилов погиб, Алексей Баутин и Евгений Яблоков, не получившие серьезных травм, были найдены местными спасателями после обвала.

https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967378659.html

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