Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области рассказала о состоянии села после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 20.08.2024 (обновлено: 09:19 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967237942.html
Жительница Курской области рассказала о состоянии села после обстрелов ВСУ
Жительница Курской области рассказала о состоянии села после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
Жительница Курской области рассказала о состоянии села после обстрелов ВСУ
Жительница Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что село Черкасское Поречное, когда она вместе с мамой его покидала, было... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:16
2024-08-20T09:19
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967233991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fdad1146f2a711e65114e2ac4856128.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что село Черкасское Поречное, когда она вместе с мамой его покидала, было в ужасном состоянии после украинских обстрелов. Девушка провела в погребе вместе с мамой неделю, прячась от обстрелов ВСУ и иностранных наемников. Обе числились пропавшими без вести. Выбирались из села самостоятельно. "В ужасном (состоянии – ред.). Когда мы уже уходили, его (села - ред.), наверное, почти половина, а то и 60% не было, а как оно сейчас, мы не знаем", - рассказала собеседница агентства. По словам Ирины, в селе остались в основном люди пожилого возраста, а также те, кто отказался выезжать. "Те, кто уже совсем не уезжал и некуда было уезжать", - отметила она. Ирина добавила, что связь с ними была потеряна. В селе, когда она оттуда выбиралась вместе с мамой, уже не было ни света, ни воды. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/naemniki-1966976399.html
https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жительница курского приграничья о том, как выбиралась из родного села
«Всё время было такое ощущение, что кто-то за нами гонится…». Жительница Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как вместе с мамой прошла 20 км пешком по полям и посадкам, выбираясь из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали украинские войска и иностранные наёмники.
2024-08-20T09:16
true
PT2M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967233991_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b15662cccb3ca0e10362dad2dc12d55e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница Курской области рассказала о состоянии села после обстрелов ВСУ

Кириченко: село Черкасское Поречное было в ужасном состоянии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что село Черкасское Поречное, когда она вместе с мамой его покидала, было в ужасном состоянии после украинских обстрелов.
Девушка провела в погребе вместе с мамой неделю, прячась от обстрелов ВСУ и иностранных наемников. Обе числились пропавшими без вести. Выбирались из села самостоятельно.
Жительница курского приграничья об иностранных наемниках - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках
19 августа, 08:23
"В ужасном (состоянии – ред.). Когда мы уже уходили, его (села - ред.), наверное, почти половина, а то и 60% не было, а как оно сейчас, мы не знаем", - рассказала собеседница агентства.
По словам Ирины, в селе остались в основном люди пожилого возраста, а также те, кто отказался выезжать. "Те, кто уже совсем не уезжал и некуда было уезжать", - отметила она.
Ирина добавила, что связь с ними была потеряна. В селе, когда она оттуда выбиралась вместе с мамой, уже не было ни света, ни воды.
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области
Вчера, 09:12
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по гражданским машинам
8 августа, 22:27
 
РоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала