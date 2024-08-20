https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967237942.html

Жительница Курской области рассказала о состоянии села после обстрелов ВСУ

Жительница Курской области рассказала о состоянии села после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024

Жительница Курской области рассказала о состоянии села после обстрелов ВСУ

Жительница Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что село Черкасское Поречное, когда она вместе с мамой его покидала, было... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:16

2024-08-20T09:16

2024-08-20T09:19

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что село Черкасское Поречное, когда она вместе с мамой его покидала, было в ужасном состоянии после украинских обстрелов. Девушка провела в погребе вместе с мамой неделю, прячась от обстрелов ВСУ и иностранных наемников. Обе числились пропавшими без вести. Выбирались из села самостоятельно. "В ужасном (состоянии – ред.). Когда мы уже уходили, его (села - ред.), наверное, почти половина, а то и 60% не было, а как оно сейчас, мы не знаем", - рассказала собеседница агентства. По словам Ирины, в селе остались в основном люди пожилого возраста, а также те, кто отказался выезжать. "Те, кто уже совсем не уезжал и некуда было уезжать", - отметила она. Ирина добавила, что связь с ними была потеряна. В селе, когда она оттуда выбиралась вместе с мамой, уже не было ни света, ни воды. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/naemniki-1966976399.html

https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html

россия

курская область

брянская область

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Жительница курского приграничья о том, как выбиралась из родного села «Всё время было такое ощущение, что кто-то за нами гонится…». Жительница Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как вместе с мамой прошла 20 км пешком по полям и посадкам, выбираясь из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали украинские войска и иностранные наёмники. 2024-08-20T09:16 true PT2M23S

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины