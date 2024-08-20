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В Молдавии железнодорожники попросили премьера решить проблему с зарплатой
В Молдавии железнодорожники попросили премьера решить проблему с зарплатой - РИА Новости, 20.08.2024
В Молдавии железнодорожники попросили премьера решить проблему с зарплатой
Молдавские железнодорожники через профсоюзы просят премьера страны Дорина Речана решить проблему с выплатой им задолженности по зарплате, которая достигает 7,75 РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:22
2024-08-20T12:22
2024-08-20T12:22
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Молдавские железнодорожники через профсоюзы просят премьера страны Дорина Речана решить проблему с выплатой им задолженности по зарплате, которая достигает 7,75 миллионов долларов. В феврале этого года работники предприятия "Железная дорога Молдовы" проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. Тогда власти обещали решить проблему. "Национальная конфедерация профсоюзов Молдавии просит вашего вмешательства в решение ситуации с госпредприятием "Железная дорога Молдовы", которая затрагивает всех 5350 работников. Констатируем накопление задолженностей по зарплате на сумму в 136 миллионов леев (7,75 миллиона долларов - ред.) за март 2024 года для пяти филиалов и за апрель для всего предприятия, что отрицательно сказывается на благосостоянии работников и их семей", - говорится в открытом письме Речану, опубликованном на сайте конфедерации профсоюзов. В письме отмечено, что бездействие властей приведет к увольнение работников и потере специалистов. Это также отразится на экономической ситуации в стране, для которой важны торговые перевозки товаров. Предприятие "Железная дорога Молдовы" за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. Ситуация изменилась в 2022 году, когда между Украиной и странами Европейского союза стало возрастать транзитное движение грузов через Молдавию. Власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота.
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в мире, молдавия, украина, дорин речан, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Дорин Речан, Евросоюз
В Молдавии железнодорожники попросили премьера решить проблему с зарплатой
Профсоюзы Молдавии просят премьера решить проблему с задолженностью по зарплате
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Молдавские железнодорожники через профсоюзы просят премьера страны Дорина Речана решить проблему с выплатой им задолженности по зарплате, которая достигает 7,75 миллионов долларов.
В феврале этого года работники предприятия "Железная дорога Молдовы" проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. Тогда власти обещали решить проблему.
«
"Национальная конфедерация профсоюзов Молдавии просит вашего вмешательства в решение ситуации с госпредприятием "Железная дорога Молдовы", которая затрагивает всех 5350 работников. Констатируем накопление задолженностей по зарплате на сумму в 136 миллионов леев (7,75 миллиона долларов - ред.) за март 2024 года для пяти филиалов и за апрель для всего предприятия, что отрицательно сказывается на благосостоянии работников и их семей", - говорится в открытом письме Речану, опубликованном на сайте конфедерации профсоюзов.
В письме отмечено, что бездействие властей приведет к увольнение работников и потере специалистов. Это также отразится на экономической ситуации в стране, для которой важны торговые перевозки товаров.
Предприятие "Железная дорога Молдовы" за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. Ситуация изменилась в 2022 году, когда между Украиной и странами Европейского союза стало возрастать транзитное движение грузов через Молдавию. Власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота.