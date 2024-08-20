https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967432152.html
"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский
"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский - РИА Новости, 20.08.2024
"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский
Конфликт на Украине мог завершиться уже несколько месяцев назад, заявила конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:46
2024-08-20T22:46
2024-08-20T22:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине мог завершиться уже несколько месяцев назад, заявила конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X."Эта война могла закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие", — написала она.По словам Тейлор Грин, одержимость США финансированием Киева может привести к уничтожению целого поколения украинских мужчин.Тем не менее, считает политик, вместо стремления заключить мир Зеленский вербует людей "всех поколений" для участия в заведомо проигрышном для него конфликте."Мы должны добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной", — призвала она.После событий в Курской области президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
https://ria.ru/20240820/kiev-1967421832.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Курская область, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский
Конгрессвумен Грин: конфликт на Украине мог закончиться несколько месяцев назад