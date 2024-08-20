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"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967432152.html
"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский
"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский - РИА Новости, 20.08.2024
"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский
Конфликт на Украине мог завершиться уже несколько месяцев назад, заявила конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:46
2024-08-20T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
курская область
марджори тейлор грин
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине мог завершиться уже несколько месяцев назад, заявила конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X."Эта война могла закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие", — написала она.По словам Тейлор Грин, одержимость США финансированием Киева может привести к уничтожению целого поколения украинских мужчин.Тем не менее, считает политик, вместо стремления заключить мир Зеленский вербует людей "всех поколений" для участия в заведомо проигрышном для него конфликте."Мы должны добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной", — призвала она.После событий в Курской области президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
https://ria.ru/20240820/kiev-1967421832.html
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в мире, сша, украина, россия, курская область, марджори тейлор грин, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Курская область, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Это безумие": в США раскрыли, какой шанс упустил Зеленский

Конгрессвумен Грин: конфликт на Украине мог закончиться несколько месяцев назад

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине мог завершиться уже несколько месяцев назад, заявила конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
"Эта война могла закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие", — написала она.
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По словам Тейлор Грин, одержимость США финансированием Киева может привести к уничтожению целого поколения украинских мужчин.
Тем не менее, считает политик, вместо стремления заключить мир Зеленский вербует людей "всех поколений" для участия в заведомо проигрышном для него конфликте.
«
"Мы должны добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной", — призвала она.
После событий в Курской области президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКурская областьМарджори Тейлор ГринВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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