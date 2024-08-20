https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967413605.html

"Пока-пока": с Зеленским попрощались после продвижения ВС России в ДНР

"Пока-пока": с Зеленским попрощались после продвижения ВС России в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024

"Пока-пока": с Зеленским попрощались после продвижения ВС России в ДНР

Слова Владимира Зеленского о сложном положении ВСУ на Торецком направлении в ДНР после сдачи населенного пункта Новгородское вызвали бурную реакцию в социальной РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:15

2024-08-20T20:15

2024-08-20T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о сложном положении ВСУ на Торецком направлении в ДНР после сдачи населенного пункта Новгородское вызвали бурную реакцию в социальной сети X.Во вторник Минобороны России сообщило, что подразделения группировки "Центр" освободили стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название — Нью-Йорк. — Прим. ред.) в ДНР."Твой срок полномочий истек, просто уходи", — обратился к Зеленскому Sir Yarima."Тебе недолго осталось", — отметил Ezik Ziv."Пока-пока", — написал Angelo."Сдавайся России и предстань перед судом за свои военные преступления", — заявил Eseennayr."Тебе никогда не одолеть Россию", — написала Lenka.Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021-м был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.

https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html

https://ria.ru/20240820/vsu-1967361037.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины