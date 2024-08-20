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Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967397854.html
Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной
Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной - РИА Новости, 20.08.2024
Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной
Владимир Зеленский на фоне потери ВСУ населенного пункта Новгородское (переименованное ранее киевским режимом в Нью-Йорк) заявил, что ситуация на торецком... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:37
2024-08-20T18:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне потери ВСУ населенного пункта Новгородское (переименованное ранее киевским режимом в Нью-Йорк) заявил, что ситуация на торецком направлении в ДНР для украинских войск складывается сложная. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки ВС РФ "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР. "Фронт. Оборона на покровском (до переименования Киевом - красноармейском – ред.), торецком направлениях. Сложная ситуация", - сказал Зеленский во вторник в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html
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донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной

Зеленский: ситуация на торецком направлении в ДНР складывается сложная

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне потери ВСУ населенного пункта Новгородское (переименованное ранее киевским режимом в Нью-Йорк) заявил, что ситуация на торецком направлении в ДНР для украинских войск складывается сложная.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки ВС РФ "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР.
"Фронт. Оборона на покровском (до переименования Киевом - красноармейском – ред.), торецком направлениях. Сложная ситуация", - сказал Зеленский во вторник в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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