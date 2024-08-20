https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967397854.html
Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной
Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной - РИА Новости, 20.08.2024
Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной
Владимир Зеленский на фоне потери ВСУ населенного пункта Новгородское (переименованное ранее киевским режимом в Нью-Йорк) заявил, что ситуация на торецком... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:37
2024-08-20T18:37
2024-08-20T18:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне потери ВСУ населенного пункта Новгородское (переименованное ранее киевским режимом в Нью-Йорк) заявил, что ситуация на торецком направлении в ДНР для украинских войск складывается сложная. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки ВС РФ "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР. "Фронт. Оборона на покровском (до переименования Киевом - красноармейском – ред.), торецком направлениях. Сложная ситуация", - сказал Зеленский во вторник в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html
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Зеленский назвал ситуацию на Торецком направлении сложной
Зеленский: ситуация на торецком направлении в ДНР складывается сложная