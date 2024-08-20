https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967282080.html
СМИ: союзники отказали Зеленскому в критически важной просьбе
СМИ: союзники отказали Зеленскому в критически важной просьбе - РИА Новости, 20.08.2024
СМИ: союзники отказали Зеленскому в критически важной просьбе
Страны Запада не хотят возвращать украинцев обратно на родину, несмотря на призывы Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:27
2024-08-20T12:27
2024-08-20T12:32
польша
венгрия
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Страны Запада не хотят возвращать украинцев обратно на родину, несмотря на призывы Владимира Зеленского, пишет Bloomberg."Политики от Польши до Венгрии заявили, что не отправят беженцев обратно, пока не закончится конфликт", — сообщается в материале.По словам экспертов, чье мнение приводит издание, такая позиция связана с нехваткой рабочих рук в странах Европы. Так, руководитель главной лоббистской группы чешской розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза заявил, что многие чешские компании зависят от украинских беженцев. По его словам, без них строительная область Чехии просто бы встала.Bloomberg пишет, что от притока беженцев выигрывает и Польша. Помимо украинцев, которые жили в республике еще до конфликта, страна приняла еще около 950 000 человек. Их вклад в ВВП составил от 0,7 до 1,1 процента в прошлом году.В начале украинского конфликта около 17 миллионов украинцев сбежали из страны и на сегодняшний день более шести миллионов человек остаются беженцами за рубежом. Украинский центральный банк прогнозирует, что в этом году страну покинут еще 400 тысяч человек, заключает Bloomberg.
https://ria.ru/20240523/bezhentsy-1947916463.html
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польша, венгрия, владимир зеленский, европа
Польша, Венгрия, Владимир Зеленский, Европа
СМИ: союзники отказали Зеленскому в критически важной просьбе
Bloomberg: Зеленский безуспешно просил Запад вернуть украинцев на родину
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Страны Запада не хотят возвращать украинцев обратно на родину, несмотря на призывы Владимира Зеленского, пишет Bloomberg
.
"Политики от Польши до Венгрии заявили, что не отправят беженцев обратно, пока не закончится конфликт", — сообщается в материале.
По словам экспертов, чье мнение приводит издание, такая позиция связана с нехваткой рабочих рук в странах Европы. Так, руководитель главной лоббистской группы чешской розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза заявил, что многие чешские компании зависят от украинских беженцев. По его словам, без них строительная область Чехии просто бы встала.
Bloomberg пишет, что от притока беженцев выигрывает и Польша. Помимо украинцев, которые жили в республике еще до конфликта, страна приняла еще около 950 000 человек. Их вклад в ВВП составил от 0,7 до 1,1 процента в прошлом году.
В начале украинского конфликта около 17 миллионов украинцев сбежали из страны и на сегодняшний день более шести миллионов человек остаются беженцами за рубежом. Украинский центральный банк прогнозирует, что в этом году страну покинут еще 400 тысяч человек, заключает Bloomberg.