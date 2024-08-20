https://ria.ru/20240820/zakharova-1967344171.html

Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках"

Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках" - РИА Новости, 20.08.2024

Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках"

Заявления о подозреваемых в подрыве "Северных потоков" нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков теракта, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:27

2024-08-20T15:27

2024-08-20T15:34

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявления о подозреваемых в подрыве "Северных потоков" нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда". "Вбросы о том, что взрыв "Северных потоков" организовали "дайверы-любители" — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность", — сказала она. Немецкие СМИ писали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. В свою очередь, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.

https://ria.ru/20240819/vagenknekht-1967108694.html

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в мире, россия, мария захарова, северный поток