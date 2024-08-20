Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках"
Захарова: заказчики подрыва Северных потоков хотят снять с себя ответственность
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявления о подозреваемых в подрыве "Северных потоков" нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда".
"Вбросы о том, что взрыв "Северных потоков" организовали "дайверы-любители" — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность", — сказала она.
"Вбросы о том, что взрыв "Северных потоков" организовали "дайверы-любители" — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность", — сказала она.
Немецкие СМИ писали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
В свою очередь, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
В свою очередь, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.