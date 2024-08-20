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Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках" - РИА Новости, 20.08.2024
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15:27 20.08.2024 (обновлено: 15:34 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/zakharova-1967344171.html
Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках"
Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках" - РИА Новости, 20.08.2024
Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках"
Заявления о подозреваемых в подрыве "Северных потоков" нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков теракта, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:27
2024-08-20T15:34
в мире
россия
мария захарова
северный поток
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявления о подозреваемых в подрыве "Северных потоков" нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда". "Вбросы о том, что взрыв "Северных потоков" организовали "дайверы-любители" — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность", — сказала она. Немецкие СМИ писали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. В свою очередь, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
https://ria.ru/20240819/vagenknekht-1967108694.html
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в мире, россия, мария захарова, северный поток
В мире, Россия, Мария Захарова, Северный поток
Захарова резко ответила Западу из-за вбросов о "Северных потоках"

Захарова: заказчики подрыва Северных потоков хотят снять с себя ответственность

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявления о подозреваемых в подрыве "Северных потоков" нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда".

"Вбросы о том, что взрыв "Северных потоков" организовали "дайверы-любители" — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность", — сказала она.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"
19 августа, 15:58
Немецкие СМИ писали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.

В свою очередь, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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19 августа, 12:19
 
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