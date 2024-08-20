https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967396529.html

ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН - РИА Новости, 20.08.2024

ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщило пресс-бюро службы. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:25

2024-08-20T18:25

2024-08-20T19:02

происшествия

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщило пресс-бюро службы."Сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", — говорится в заявлении.Уточняется, что фигуранта задержали, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.Проводятся следственные действия, назначена служебная проверка.Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html

https://ria.ru/20240813/sud-1965968976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)