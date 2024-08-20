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ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН - РИА Новости, 20.08.2024
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18:25 20.08.2024 (обновлено: 19:02 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967396529.html
ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН
ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН - РИА Новости, 20.08.2024
ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН
Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщило пресс-бюро службы. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:25
2024-08-20T19:02
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщило пресс-бюро службы."Сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", — говорится в заявлении.Уточняется, что фигуранта задержали, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.Проводятся следственные действия, назначена служебная проверка.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html
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происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по делу о взятке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщило пресс-бюро службы.
"Сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере")", — говорится в заявлении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках
14 августа, 10:49
Уточняется, что фигуранта задержали, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Проводятся следственные действия, назначена служебная проверка.
Возбуждено уголовное дело.
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13 августа, 16:21
 
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