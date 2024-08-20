Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали полицейского по делу об избиении мужчины до смерти - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967330006.html
В Дагестане задержали полицейского по делу об избиении мужчины до смерти
В Дагестане задержали полицейского по делу об избиении мужчины до смерти - РИА Новости, 20.08.2024
В Дагестане задержали полицейского по делу об избиении мужчины до смерти
Полицейский задержан по подозрению в избиении до смерти жителя Махачкалы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:42
2024-08-20T14:42
происшествия
махачкала
россия
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Полицейский задержан по подозрению в избиении до смерти жителя Махачкалы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Ранее в ведомстве сообщали, что 9 июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка местный житель. По данному факту была организована доследственная проверка. "В отношении командира отделения полка ППСП управления МВД России по городу Махачкале возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. п. "а", "б" и "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий)… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. По данным следствия, 9 июля сотрудники патрульно-постовой службы доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы 48-летнего местного жителя за нарушение общественного порядка. Подозреваемый "применил физическое насилие в отношении мужчины, в том числе с применением специальных средств, нанес ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела". От полученных травм задержанный скончался. Сейчас решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу. В МВД Дагестана ранее заявили, что мужчина был задержан из-за агрессивного поведения – от очевидца поступило сообщение, что тот "с ножом в руках бегает по крыше дома", а скончался он в отделе до приезда медиков.
https://ria.ru/20240819/proverka-1967180219.html
https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html
махачкала
россия
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали полицейского по делу об избиении мужчины до смерти

СК РФ: в Дагестане задержали полицейского по делу об избиении до смерти в РОВД

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Полицейский задержан по подозрению в избиении до смерти жителя Махачкалы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Ранее в ведомстве сообщали, что 9 июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка местный житель. По данному факту была организована доследственная проверка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Петербурге полицейский избил задержанных, начали служебную проверку
19 августа, 19:53
"В отношении командира отделения полка ППСП управления МВД России по городу Махачкале возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. п. "а", "б" и "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий)… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 июля сотрудники патрульно-постовой службы доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы 48-летнего местного жителя за нарушение общественного порядка. Подозреваемый "применил физическое насилие в отношении мужчины, в том числе с применением специальных средств, нанес ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела". От полученных травм задержанный скончался.
Сейчас решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу.
В МВД Дагестана ранее заявили, что мужчина был задержан из-за агрессивного поведения – от очевидца поступило сообщение, что тот "с ножом в руках бегает по крыше дома", а скончался он в отделе до приезда медиков.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник
11 августа, 19:36
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСоветский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала