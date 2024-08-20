https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967330006.html

В Дагестане задержали полицейского по делу об избиении мужчины до смерти

В Дагестане задержали полицейского по делу об избиении мужчины до смерти - РИА Новости, 20.08.2024

В Дагестане задержали полицейского по делу об избиении мужчины до смерти

Полицейский задержан по подозрению в избиении до смерти жителя Махачкалы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:42

2024-08-20T14:42

2024-08-20T14:42

происшествия

махачкала

россия

советский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Полицейский задержан по подозрению в избиении до смерти жителя Махачкалы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Ранее в ведомстве сообщали, что 9 июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка местный житель. По данному факту была организована доследственная проверка. "В отношении командира отделения полка ППСП управления МВД России по городу Махачкале возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. п. "а", "б" и "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий)… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. По данным следствия, 9 июля сотрудники патрульно-постовой службы доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы 48-летнего местного жителя за нарушение общественного порядка. Подозреваемый "применил физическое насилие в отношении мужчины, в том числе с применением специальных средств, нанес ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела". От полученных травм задержанный скончался. Сейчас решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу. В МВД Дагестана ранее заявили, что мужчина был задержан из-за агрессивного поведения – от очевидца поступило сообщение, что тот "с ножом в руках бегает по крыше дома", а скончался он в отделе до приезда медиков.

https://ria.ru/20240819/proverka-1967180219.html

https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html

махачкала

россия

советский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)