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В новой Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 20.08.2024
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00:24 20.08.2024
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В новой Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины
В новой Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 20.08.2024
В новой Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в деревне Ярцево в новой Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T00:24
2024-08-20T00:24
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в деревне Ярцево в новой Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в частном доме в деревне Ярцево в новой Москве обнаружен мужчина с признаками насильственной смерти. Также в больницу с различными ранениями доставлена женщина. Подозреваемый нанес потерпевшим, предположительно, топором множественные удары по телу и голове. "Мои коллеги из уголовного розыска ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве в кратчайшие сроки задержали мужчину 1986 года рождения, подозреваемого в совершении убийства и покушении на убийство в деревне Ярцево Красносельского поселения Троицкого административного округа столицы", - написала Волк.
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происшествия, москва, россия, тинао, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, ТиНАО, Ирина Волк
В новой Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины

МВД: в деревне Ярцево новой Москвы задержали подозреваемого в убийстве мужчины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в деревне Ярцево в новой Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в частном доме в деревне Ярцево в новой Москве обнаружен мужчина с признаками насильственной смерти. Также в больницу с различными ранениями доставлена женщина. Подозреваемый нанес потерпевшим, предположительно, топором множественные удары по телу и голове.
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"Мои коллеги из уголовного розыска ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве в кратчайшие сроки задержали мужчину 1986 года рождения, подозреваемого в совершении убийства и покушении на убийство в деревне Ярцево Красносельского поселения Троицкого административного округа столицы", - написала Волк.
 
ПроисшествияМоскваРоссияТиНАОИрина Волк
 
 
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