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Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения яхты у Сицилии - РИА Новости, 20.08.2024
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08:47 20.08.2024 (обновлено: 12:22 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/yakhta-1967234284.html
Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения яхты у Сицилии
Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения яхты у Сицилии - РИА Новости, 20.08.2024
Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения яхты у Сицилии
Председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена пропали без вести после крушения яхты Bayesian у РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:47
2024-08-20T12:22
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена пропали без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, пишет Daily Mail."Господин Блумер является близким другом Линча, и итальянские власти подтвердили его пропажу без вести", — пишет издание.Ранее газета Corriere della Sera сообщала о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения судна.По информации газеты Telegraph, один из пассажиров судна погиб, еще шестерых ищут спасатели, включая четырех граждан Великобритании.
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в мире, сицилия, великобритания
В мире, Сицилия, Великобритания
Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения яхты у Сицилии

DM: председатель банка Morgan Stanley Блумер пропал при крушении яхты у Сицилии

© AP Photo / Richard DrewДжонатан Блумер
Джонатан Блумер - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Richard Drew
Джонатан Блумер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена пропали без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, пишет Daily Mail.
"Господин Блумер является близким другом Линча, и итальянские власти подтвердили его пропажу без вести", — пишет издание.
Ранее газета Corriere della Sera сообщала о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения судна.
По информации газеты Telegraph, один из пассажиров судна погиб, еще шестерых ищут спасатели, включая четырех граждан Великобритании.
Британский мультимиллионер Майк Линч - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты
19 августа, 17:19
 
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