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Чиновнику из Росрыболовства дали срок в колонии за ежемесячные взятки рыбой

Чиновнику из Росрыболовства дали срок в колонии за ежемесячные взятки рыбой - РИА Новости, 20.08.2024

Чиновнику из Росрыболовства дали срок в колонии за ежемесячные взятки рыбой

Цимлянский районный суд Ростовской области приговорил к 2,5 года колонии чиновника Росрыболовства Романа Макарова, который брал взятки по 150 килограммов рыбы... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:46

2024-08-20T17:46

2024-08-20T17:46

происшествия

ростовская область

россия

дон

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Цимлянский районный суд Ростовской области приговорил к 2,5 года колонии чиновника Росрыболовства Романа Макарова, который брал взятки по 150 килограммов рыбы ежемесячно за покровительство незаконной добычи, сообщило УФСБ России по региону. Оперативники установили, что житель Константиновского района через посредника ежемесячно передавал начальнику Волгодонской инспекции рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства - старшему государственному инспектору Нижнедонского отдела Макарову по 150 килограммов рыбы за незаконную добычу в акватории реки Дон. В декабре 2023 года посредник был задержан с поличным при получении 14 брикетов замороженной тарани общим весом 139 килограммов и стоимостью более 228 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение взятки". "Цимлянским районным судом Ростовской области Макаров признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240802/peterburg-1963748729.html

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происшествия, ростовская область, россия, дон, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)