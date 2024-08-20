https://ria.ru/20240820/vzryvy-1967211486.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 20.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T02:08

2024-08-20T02:08

2024-08-20T02:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.09 мск воздушная тревога звучит в Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Ровненской, Тернопольской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР."На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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хмельницкая область, украина, в мире, россия, вооруженные силы украины