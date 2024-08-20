https://ria.ru/20240820/vystavka-1967279392.html

Арт-объекты представлены на выставке "Москва промышленная. Город будущего"

Арт-объекты представлены на выставке "Москва промышленная. Город будущего" - РИА Новости, 20.08.2024

Арт-объекты представлены на выставке "Москва промышленная. Город будущего"

На выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", можно увидеть... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:20

2024-08-20T12:20

2024-08-20T12:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

экспоцентр

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", можно увидеть арт-инсталляции из проводов, катушки размером с машину и космические кабели, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столичная кабельная промышленность — лидер в стране. Сегодня ее представляет около 20 предприятий, на которых работают примерно три тысячи специалистов. Товары, выпущенные на заводах, используются практически везде — от зданий до морских судов. Так, в рамках выставки гостей познакомят поближе с достижениями и разработками этой отрасли", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Арт-объект, который создан московскими дизайнерами совместно с кабельными заводами, стал центром притяжения гостей. На реализацию проекта ушло 336 часов.Так, завод "Спецкабель" представил сверхтонкий монтажный оптический кабель диаметром 0,6 миллиметра. Из-за легкого веса и сверхгибкости его применяют в космонавтике и робототехнике.На площадке предприятия "Москабельмет", который является одним из крупнейших кабельных заводов Москвы, гости увидят катушку для намотки кабелей, кабели для атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. В 2023 году компания вложила в производство 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги пошли на комплексное развитие, например, было открыто новое предприятие, проведена модернизация оборудования и инфраструктуры.В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Москабельмет" Павел Моряков отметил, что заводы группы активно развиваются, что стало возможным в том числе благодаря колоссальной поддержке столицы.По его словам, компании был присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет получать значительные налоговые преференции. За счет этого сэкономленные средства вкладываются в собственное развитие.Выставка "Москва промышленная. Город будущего" проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на ней представлены передовые разработки московского промышленного комплекса.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, и около ста малых. Компании производят разные товары, активно внедряют инновации, а также увеличивают объемы выпуска продукции."Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут познакомиться с современными достижениями Москвы, а также увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития. И понять, каким будет город в 2030 году.

https://ria.ru/20240820/moskva-1967263176.html

https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, экспоцентр