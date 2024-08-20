https://ria.ru/20240820/vyplaty-1967277785.html

Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье

Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2024

Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье

Единовременную выплату в 20 тысяч рублей на новорожденного вместо подарочного набора в Подмосковье получили более 35,5 тысячи родителей, сообщила первый... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:07

2024-08-20T12:07

2024-08-20T12:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287761_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_ca765a569bfe9d68a5a94048853e3aec.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Единовременную выплату в 20 тысяч рублей на новорожденного вместо подарочного набора в Подмосковье получили более 35,5 тысячи родителей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "Чаще всего семьи выбирают выплату вместо подарочного набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша, так, с начала года более 35,5 тысячи родителей уже получили выплату", – отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. В ведомстве напомнили, что оформить выплату или получить готовый набор можно сразу в роддоме. Выплата предоставляется за счет регионального бюджета, общий объем выплаченных средств составил более 710 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240820/abiturienty-1967269093.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева