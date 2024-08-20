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Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:07 20.08.2024 (обновлено: 12:09 20.08.2024)
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Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье
Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2024
Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье
Единовременную выплату в 20 тысяч рублей на новорожденного вместо подарочного набора в Подмосковье получили более 35,5 тысячи родителей, сообщила первый... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:07
2024-08-20T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Единовременную выплату в 20 тысяч рублей на новорожденного вместо подарочного набора в Подмосковье получили более 35,5 тысячи родителей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "Чаще всего семьи выбирают выплату вместо подарочного набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша, так, с начала года более 35,5 тысячи родителей уже получили выплату", – отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. В ведомстве напомнили, что оформить выплату или получить готовый набор можно сразу в роддоме. Выплата предоставляется за счет регионального бюджета, общий объем выплаченных средств составил более 710 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 35,5 тысяч родителей получили выплату на новорожденного в Подмосковье

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Единовременную выплату в 20 тысяч рублей на новорожденного вместо подарочного набора в Подмосковье получили более 35,5 тысячи родителей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
"Чаще всего семьи выбирают выплату вместо подарочного набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша, так, с начала года более 35,5 тысячи родителей уже получили выплату", – отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
В ведомстве напомнили, что оформить выплату или получить готовый набор можно сразу в роддоме.
Выплата предоставляется за счет регионального бюджета, общий объем выплаченных средств составил более 710 миллионов рублей.
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