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"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
На Украине назначают наемников командирами из-за острого дефицита кадров, пишет сербское издание "Политика". РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:01
2024-08-20T20:01
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Украине назначают наемников командирами из-за острого дефицита кадров, пишет сербское издание "Политика"."ВСУ испытывают огромные проблемы с командирским составом, особенно на уровне командования взводов и рот. <…> Нет офицеров, и на их места назначаются иностранные наемники, которые сами в военном деле, что называется, ни в зуб ногой", — говорится в материале.Отмечается, что на передовой практически нет лейтенантов и капитанов, в результате подразделениями некому командовать. При этом среди наемников в рядах ВСУ очень мало профессионалов, добавляет автор публикации."Им мешает не только языковой барьер, но и нежелание подчиняться. Уже зафиксировано несколько случаев, когда украинские солдаты стреляли в командиров", — резюмируется в статье.На прошлой неделе украинский пленный на видео от Минобороны рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967410440.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
"Политика": в ВСУ назначают наемников командирами из-за дефицита кадров