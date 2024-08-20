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"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:01 20.08.2024 (обновлено: 20:42 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
На Украине назначают наемников командирами из-за острого дефицита кадров, пишет сербское издание "Политика". РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:01
2024-08-20T20:42
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Украине назначают наемников командирами из-за острого дефицита кадров, пишет сербское издание "Политика"."ВСУ испытывают огромные проблемы с командирским составом, особенно на уровне командования взводов и рот. &lt;…&gt; Нет офицеров, и на их места назначаются иностранные наемники, которые сами в военном деле, что называется, ни в зуб ногой", — говорится в материале.Отмечается, что на передовой практически нет лейтенантов и капитанов, в результате подразделениями некому командовать. При этом среди наемников в рядах ВСУ очень мало профессионалов, добавляет автор публикации."Им мешает не только языковой барьер, но и нежелание подчиняться. Уже зафиксировано несколько случаев, когда украинские солдаты стреляли в командиров", — резюмируется в статье.На прошлой неделе украинский пленный на видео от Минобороны рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967410440.html
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967405639.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ

"Политика": в ВСУ назначают наемников командирами из-за дефицита кадров

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Украине назначают наемников командирами из-за острого дефицита кадров, пишет сербское издание "Политика".
"ВСУ испытывают огромные проблемы с командирским составом, особенно на уровне командования взводов и рот. <…> Нет офицеров, и на их места назначаются иностранные наемники, которые сами в военном деле, что называется, ни в зуб ногой", — говорится в материале.
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Отмечается, что на передовой практически нет лейтенантов и капитанов, в результате подразделениями некому командовать. При этом среди наемников в рядах ВСУ очень мало профессионалов, добавляет автор публикации.
"Им мешает не только языковой барьер, но и нежелание подчиняться. Уже зафиксировано несколько случаев, когда украинские солдаты стреляли в командиров", — резюмируется в статье.
На прошлой неделе украинский пленный на видео от Минобороны рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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