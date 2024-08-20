https://ria.ru/20240820/vsu-1967287524.html

При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина - РИА Новости, 20.08.2024

При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина

Житель поселка Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:47

2024-08-20T12:47

2024-08-20T12:47

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

октябрьский

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Ранен один мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. Медики оказывают ему первую медицинскую помощь, для прохождения дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Глава области добавил, что в результате детонации дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20240820/belgorod-1967260427.html

белгородский район

октябрьский

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородский район, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия