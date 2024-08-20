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При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина - РИА Новости, 20.08.2024
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина
Житель поселка Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:47
2024-08-20T12:47
2024-08-20T12:47
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происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Ранен один мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. Медики оказывают ему первую медицинскую помощь, для прохождения дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Глава области добавил, что в результате детонации дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240820/belgorod-1967260427.html
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При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина
Гладков: житель белгородского поселка Октябрьский пострадал при атаке дрона ВСУ