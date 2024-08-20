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При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/vsu-1967287524.html
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина - РИА Новости, 20.08.2024
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина
Житель поселка Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:47
2024-08-20T12:47
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
октябрьский
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Ранен один мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. Медики оказывают ему первую медицинскую помощь, для прохождения дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Глава области добавил, что в результате детонации дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240820/belgorod-1967260427.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина

Гладков: житель белгородского поселка Октябрьский пострадал при атаке дрона ВСУ

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района пострадал в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Ранен один мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. Медики оказывают ему первую медицинскую помощь, для прохождения дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Глава области добавил, что в результате детонации дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районОктябрьскийБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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