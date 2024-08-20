https://ria.ru/20240820/vsu-1967227990.html

ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском, заявил Марочко

ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 20.08.2024

ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском, заявил Марочко

ВСУ, отступив из района села Песчаное на купянском направлении, перебрасывают в Ковшаровку личный состав и технику, размещая их в гражданских строениях и жилых... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:41

2024-08-20T07:41

2024-08-20T07:41

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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. ВСУ, отступив из района села Песчаное на купянском направлении, перебрасывают в Ковшаровку личный состав и технику, размещая их в гражданских строениях и жилых домах мирных граждан, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с утратой ряда позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Песчаное, украинские боевики начали переброску ВВТ (вооружения и военной техники - ред.) и личного состава с ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в Ковшаровку. Для снижения потерь бронетехника и автотранспорт ВФУ прячется в гражданских строениях, а сами боевики расквартировываются в домах мирных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что в данный населенный пункт запрещен въезд гражданским лицам. Те же, кто не успел выехать из города и остался там, являются по сути заложниками ВСУ, подчеркнул он. На прошлой неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском и северском направлениях. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.

https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html

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в мире, луганская народная республика, украина, харьковская область, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф