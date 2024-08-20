Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/vsu-1967227990.html
ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском, заявил Марочко
ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 20.08.2024
ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском, заявил Марочко
ВСУ, отступив из района села Песчаное на купянском направлении, перебрасывают в Ковшаровку личный состав и технику, размещая их в гражданских строениях и жилых... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:41
2024-08-20T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
харьковская область
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. ВСУ, отступив из района села Песчаное на купянском направлении, перебрасывают в Ковшаровку личный состав и технику, размещая их в гражданских строениях и жилых домах мирных граждан, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с утратой ряда позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Песчаное, украинские боевики начали переброску ВВТ (вооружения и военной техники - ред.) и личного состава с ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в Ковшаровку. Для снижения потерь бронетехника и автотранспорт ВФУ прячется в гражданских строениях, а сами боевики расквартировываются в домах мирных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что в данный населенный пункт запрещен въезд гражданским лицам. Те же, кто не успел выехать из города и остался там, являются по сути заложниками ВСУ, подчеркнул он. На прошлой неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском и северском направлениях. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
https://ria.ru/20240819/vsu-1967197412.html
луганская народная республика
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, харьковская область, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Харьковская область, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском, заявил Марочко

Марочко: ВСУ, отступив из Песчаного, размещают личный состав в жилых домах

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. ВСУ, отступив из района села Песчаное на купянском направлении, перебрасывают в Ковшаровку личный состав и технику, размещая их в гражданских строениях и жилых домах мирных граждан, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В связи с утратой ряда позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Песчаное, украинские боевики начали переброску ВВТ (вооружения и военной техники - ред.) и личного состава с ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в Ковшаровку. Для снижения потерь бронетехника и автотранспорт ВФУ прячется в гражданских строениях, а сами боевики расквартировываются в домах мирных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
19 августа, 22:36
Эксперт уточнил, что в данный населенный пункт запрещен въезд гражданским лицам. Те же, кто не успел выехать из города и остался там, являются по сути заложниками ВСУ, подчеркнул он.
На прошлой неделе генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском и северском направлениях. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
19 августа, 22:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаХарьковская областьАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала