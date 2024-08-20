https://ria.ru/20240820/vragi-1967372952.html
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин
Враги России за рубежом руководствуются исключительно своими интересами, у них нет ни морали, ни нравственности, привыкнуть к такому невозможно, заявил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:59
2024-08-20T16:59
2024-08-20T17:20
россия
в мире
владимир путин
беслан
теракт в беслане (2004)
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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Враги России за рубежом руководствуются исключительно своими интересами, у них нет ни морали, ни нравственности, привыкнуть к такому невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями Беслана."Наш враг - он не такой как мы, хотя у него и голова, и руки... Со стороны видим, что они сами там творят. У этих людей ни морали, ни нравственности нет. Есть только их интересы. Мы вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно", - сказал Путин, говоря о помощи террористам за границей.Он также назвал теракт, случившийся 20 лет назад в Беслане, большой трагедией для страны.
https://ria.ru/20240820/beslan-1967373334.html
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Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане
Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта к школе №1 города Беслана в 2004 году.
2024-08-20T16:59
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, владимир путин, беслан, теракт в беслане (2004)
Россия, В мире, Владимир Путин, Беслан, Теракт в Беслане (2004)
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин
Путин: у врагов РФ за рубежом нет ни морали, ни нравственности, только интересы