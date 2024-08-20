Рейтинг@Mail.ru
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 20.08.2024 (обновлено: 17:20 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vragi-1967372952.html
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин
Враги России за рубежом руководствуются исключительно своими интересами, у них нет ни морали, ни нравственности, привыкнуть к такому невозможно, заявил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:59
2024-08-20T17:20
россия
в мире
владимир путин
беслан
теракт в беслане (2004)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967376581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66d526e1015fa1d23fbc9c20d9258840.jpg
БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Враги России за рубежом руководствуются исключительно своими интересами, у них нет ни морали, ни нравственности, привыкнуть к такому невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями Беслана."Наш враг - он не такой как мы, хотя у него и голова, и руки... Со стороны видим, что они сами там творят. У этих людей ни морали, ни нравственности нет. Есть только их интересы. Мы вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно", - сказал Путин, говоря о помощи террористам за границей.Он также назвал теракт, случившийся 20 лет назад в Беслане, большой трагедией для страны.
https://ria.ru/20240820/beslan-1967373334.html
россия
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане
Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта к школе №1 города Беслана в 2004 году.
2024-08-20T16:59
true
PT4M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967376581_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b6ed65253f92fad0a70aa38b7a0f05b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин, беслан, теракт в беслане (2004)
Россия, В мире, Владимир Путин, Беслан, Теракт в Беслане (2004)
У врагов России за рубежом нет ни морали, ни нравственности, заявил Путин

Путин: у врагов РФ за рубежом нет ни морали, ни нравственности, только интересы

Читать ria.ru в
БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Враги России за рубежом руководствуются исключительно своими интересами, у них нет ни морали, ни нравственности, привыкнуть к такому невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями Беслана.
"Наш враг - он не такой как мы, хотя у него и голова, и руки... Со стороны видим, что они сами там творят. У этих людей ни морали, ни нравственности нет. Есть только их интересы. Мы вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно", - сказал Путин, говоря о помощи террористам за границей.
Он также назвал теракт, случившийся 20 лет назад в Беслане, большой трагедией для страны.
Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Теракт в Беслане останется незаживающей раной в памяти России, заявил Путин
Вчера, 17:02
 
РоссияВ миреВладимир ПутинБесланТеракт в Беслане (2004)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала