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Более 900 врачей приехали работать в села Челябинской области с 2012 года

Более 900 врачей приехали работать в села Челябинской области с 2012 года - РИА Новости, 20.08.2024

Более 900 врачей приехали работать в села Челябинской области с 2012 года

Челябинская область продолжает привлекать для работы в сельские территории и малые города квалифицированных специалистов, по программе "Земский учитель" с 2020... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:53

2024-08-20T19:53

2024-08-20T19:53

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 авг – РИА Новости. Челябинская область продолжает привлекать для работы в сельские территории и малые города квалифицированных специалистов, по программе "Земский учитель" с 2020 года в населенных пунктах численностью до 50 тысяч человек приехали работать 212 педагогов, а с 2012 года по программе "Земский доктор" - 937 врачей, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, благодаря реализации ряда программ в сельские территории и малые города региона ежегодно приезжают жить и работать квалифицированные педагоги, врачи, фельдшеры, медсестры, тренеры и работники культуры. Для участия в программе специалисту необходимо переехать в населенный пункт с численностью населения до 50 тысяч человек и отработать в профильном учреждении не менее пяти лет. Помимо федеральных программ, по инициативе губернатора региона Алексея Текслера в Челябинской области разработаны региональные программы поддержки специалистов, которые переедут работать на село: "Земский тренер" и "Земский работник культуры". "По нашим региональным программам в сельскую местность приезжают новые специалисты. Для этих категорий работников мы предусмотрели увеличение заработной платы до средней по экономике, а также единовременные выплаты тем, кто будет переезжать в сельскую местность, чтобы заниматься с нашими детьми спортом и культурой. Все это очень важные направления", - передает пресс-служба слова Текслера. За время действия программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" (с 2012 года) привлечены 937 врачей и 274 медработника среднего звена, отмечает правительство. Программа "Земский работник культуры" в России начнет работать в 2025 году, а в Челябинской области она реализуется с 2022 года. Специалисты, трудоустроившиеся в муниципальные детские школы искусств, получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей из областного бюджета. За время действия программы в детские школы искусств трудоустроились 64 специалиста, в 2024 году ожидается трудоустройство не менее 22 специалистов, отмечает пресс-служба. Также для привлечения педагогов в сельскую местность с 2020 года в Челябинской области действует программа "Земский учитель". Ее участники получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей из федерального бюджета. Для работы в школы сельской местности и малых городов в рамках программы удалось привлечь 212 учителей. В 2024 году в рамках программы "Земский учитель" планируется привлечь 27 учителей. По словам начальника управления общего образования министерства образования и науки региона Елены Бухмастовой, "Земский учитель" - одна из приоритетных программ на сегодняшний день. "Мы можем строить красивые и комфортабельные здания, оснащать современным оборудованием детские школы и сады, но ведущим элементом успеха остается личность учителя. Мы далеко шагнули в развитии информационных технологий, но последние годы доказали, что невозможно заменить личный пример учителя, его живое слово", - сказала она РИА Новости. Она добавила, что успех программы "Земский учитель" зависит, в том числе от усилий глав муниципалитетов, где она реализуется. "Да, проект помогает привлечь специалистов, но нужны еще усилия, чтобы педагог интегрировался в территорию, захотел остаться и развиваться вместе с ней: комфортные условия проживания, поддержка при вхождении в новый коллектив. Радуют результаты муниципалитетов, куда из года в год приезжает достаточно большое количество земских учителей. Рассчитываем, что программа будет продолжена, и откроет еще много педагогических талантов", - добавила Бухмастова. Учитель русского языка и литературы школы №2 Еманжелинского района Асия Мусина, имеющая педагогический стаж 35 лет, рассказала, что ранее работала в селе Альменево Курганской области преподавателем и завучем в аграрно-технологическом техникуме. "Узнали с супругом, который тоже работал в техникуме преподавателем физической культуры, о программе "Земский учитель" в социальных сетях, а также уточняли у знакомых, затем в Министерстве образования Челябинской области. По данной программе устроились работать в школу №2 Еманжелинска. Также по своей специальности, я - учителем русского языка и литературы, супруг, Салимжан Ахметжанович, учителем физкультуры. Коллектив принял очень тепло, коллеги во всем стараются помогать, и мы не подводим их", - сказала она РИА Новости. По ее словам, в 2024 году они прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию.

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челябинская область, алексей текслер