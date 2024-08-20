https://ria.ru/20240820/vosstanovlenie-1967305559.html

Паслер доложил Файзуллину о темпах восстановления объектов после паводка

Паслер доложил Файзуллину о темпах восстановления объектов после паводка - РИА Новости, 20.08.2024

Паслер доложил Файзуллину о темпах восстановления объектов после паводка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и доложил о темпах восстановления пострадавших от... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:47

2024-08-20T13:47

2024-08-20T13:47

оренбургская область

денис паслер

орск

оренбургская область

ирек файзуллин

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и доложил о темпах восстановления пострадавших от весеннего паводка объектов инфраструктуры и жилого фонда, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сейчас одна из главных задач – восстановить жилье, объекты социальной сферы, городской среды, всю инфраструктуру, разрушенную паводком. Под особым контролем – выплаты оренбуржцам на капитальный ремонт и взамен утраченного жилья. Еще один вопрос – возможность получить выплаты собственникам доли во втором жилье менее 18 квадратных метров и индексация выплат на капремонт жилья. Решение по этим вопросам должно быть принято", – приводит пресс-служба слова Паслера. Отмечается, что в Оренбургской области развернута масштабная работа по ликвидации последствий ЧС. Обследовано 28,145 тысячи жилых помещений в индивидуальных и многоквартирных жилых домах, а также в СНТ, пострадавших из-за паводка. Особое внимание в регионе уделяется оказанию помощи пострадавшим жителям – открыты центры длительного размещения, производятся выплаты компенсаций. В настоящее время выплаты на проведение капремонта и восстановление утраченного жилья одобрены для почти 12,5 тысяч оренбуржцев. Кроме того, особое внимание уделяется строительству в Орске нового жилья, взамен утраченного во время весеннего паводка. К концу ноября 2024 года в новом жилом районе на пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова в Орске будут построены 101 жилой индивидуальный дом и 164 квартиры в 82 дуплексах. На улице Пацаева развернуто строительство многоквартирного дома на 384 квартиры. В сентябре будет начато строительство второго многоэтажного дома. Две новые 12-этажки планируется сдать к осени 2025 года. По данным пресс-службы, министр положительно оценил оперативность и слаженность действий региональных властей. Была подчеркнута важность консолидации усилий федеральных и региональных властей для оперативного решения возникших вопросов. В рамках рабочей встречи также обсуждались планы и перспективы развития строительной отрасли и модернизации коммунального хозяйства в Оренбургской области.

https://ria.ru/20240819/dorogi-1967063673.html

https://ria.ru/20240815/zhile-1966392151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, орск, оренбургская область, ирек файзуллин