https://ria.ru/20240820/volontery-1967376713.html

Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки

Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки - РИА Новости, 20.08.2024

Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки

Саратовские волонтеры передают военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Газель", автозапчасти, инструменты, ноутбуки и средства защиты от... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:25

2024-08-20T17:25

2024-08-20T17:25

надежные люди

саратовская область

гуманитарная помощь

сво

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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Саратовские волонтеры передают военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Газель", автозапчасти, инструменты, ноутбуки и средства защиты от дронов, сообщил руководитель исполкома "Народный фронт" в регионе Сергей Шаров. По его словам, активисты пополнят автопарк бойцов "Газелью", а также передадут необходимую технику. "Будем передавать ноутбуки, пауэрбанки, средства защиты от дронов, маскировочные сети, окопные свечи, запчасти для машин легковых и грузовых, автоинструмент", - приводятся слова Шарова в сообщении министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское". Уточняется, что гуманитарный груз направляется для саратовских военнослужащих из 98-го и 99-го полков. "Помимо посылок от жителей области, участники спецоперации получат еще и адресные весточки из дома. Родные и близкие военнослужащих также передали им необходимые вещи", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240820/zenitchiki-1967129302.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саратовская область, гуманитарная помощь, сво