Рейтинг@Mail.ru
Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:25 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/volontery-1967376713.html
Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки
Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки - РИА Новости, 20.08.2024
Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки
Саратовские волонтеры передают военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Газель", автозапчасти, инструменты, ноутбуки и средства защиты от... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:25
2024-08-20T17:25
надежные люди
саратовская область
гуманитарная помощь
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967375729_0:123:2342:1440_1920x0_80_0_0_46321e3855219174cab7073e76826c9b.jpg
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Саратовские волонтеры передают военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Газель", автозапчасти, инструменты, ноутбуки и средства защиты от дронов, сообщил руководитель исполкома "Народный фронт" в регионе Сергей Шаров. По его словам, активисты пополнят автопарк бойцов "Газелью", а также передадут необходимую технику. "Будем передавать ноутбуки, пауэрбанки, средства защиты от дронов, маскировочные сети, окопные свечи, запчасти для машин легковых и грузовых, автоинструмент", - приводятся слова Шарова в сообщении министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское". Уточняется, что гуманитарный груз направляется для саратовских военнослужащих из 98-го и 99-го полков. "Помимо посылок от жителей области, участники спецоперации получат еще и адресные весточки из дома. Родные и близкие военнослужащих также передали им необходимые вещи", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240820/zenitchiki-1967129302.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967375729_59:78:1876:1440_1920x0_80_0_0_6c0956364045b764dca041c9beb70018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Саратовская область, Гуманитарная помощь, СВО

Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки

© Время Саратовское Z/TelegramСкриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля "Газель", автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область
Скриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля Газель, автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Время Саратовское Z/Telegram
Скриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля "Газель", автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Саратовские волонтеры передают военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Газель", автозапчасти, инструменты, ноутбуки и средства защиты от дронов, сообщил руководитель исполкома "Народный фронт" в регионе Сергей Шаров.
По его словам, активисты пополнят автопарк бойцов "Газелью", а также передадут необходимую технику.
© Время Саратовское Z/TelegramСкриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля "Газель", автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область
Скриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля Газель, автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Время Саратовское Z/Telegram
Скриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля "Газель", автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область
"Будем передавать ноутбуки, пауэрбанки, средства защиты от дронов, маскировочные сети, окопные свечи, запчасти для машин легковых и грузовых, автоинструмент", - приводятся слова Шарова в сообщении министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское".
Уточняется, что гуманитарный груз направляется для саратовских военнослужащих из 98-го и 99-го полков.
"Помимо посылок от жителей области, участники спецоперации получат еще и адресные весточки из дома. Родные и близкие военнослужащих также передали им необходимые вещи", - отмечается в сообщении.
Юрий Дударев демонстрирует подарок от военных - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Просто, но эффективно". Чем бывший прокурор помогает военным в Белгороде
Вчера, 08:00
 
Надежные людиСаратовская областьГуманитарная помощьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала