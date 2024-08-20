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Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки
Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки - РИА Новости, 20.08.2024
Саратовские волонтеры передают в зону СВО "Газель", автозапчасти и ноутбуки
Саратовские волонтеры передают военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Газель", автозапчасти, инструменты, ноутбуки и средства защиты от... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:25
2024-08-20T17:25
2024-08-20T17:25
надежные люди
саратовская область
гуманитарная помощь
сво
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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Саратовские волонтеры передают военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Газель", автозапчасти, инструменты, ноутбуки и средства защиты от дронов, сообщил руководитель исполкома "Народный фронт" в регионе Сергей Шаров. По его словам, активисты пополнят автопарк бойцов "Газелью", а также передадут необходимую технику. "Будем передавать ноутбуки, пауэрбанки, средства защиты от дронов, маскировочные сети, окопные свечи, запчасти для машин легковых и грузовых, автоинструмент", - приводятся слова Шарова в сообщении министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское". Уточняется, что гуманитарный груз направляется для саратовских военнослужащих из 98-го и 99-го полков. "Помимо посылок от жителей области, участники спецоперации получат еще и адресные весточки из дома. Родные и близкие военнослужащих также передали им необходимые вещи", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240820/zenitchiki-1967129302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Саратовская область, Гуманитарная помощь, СВО
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Саратовские волонтеры передают военнослужащим в зону специальной военной операции автомобиль "Газель", автозапчасти, инструменты, ноутбуки и средства защиты от дронов, сообщил руководитель исполкома "Народный фронт" в регионе Сергей Шаров.
По его словам, активисты пополнят автопарк бойцов "Газелью", а также передадут необходимую технику.
"Будем передавать ноутбуки, пауэрбанки, средства защиты от дронов, маскировочные сети, окопные свечи, запчасти для машин легковых и грузовых, автоинструмент", - приводятся слова Шарова в сообщении министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское".
Уточняется, что гуманитарный груз
направляется для саратовских военнослужащих из 98-го и 99-го полков.
"Помимо посылок от жителей области, участники спецоперации получат еще и адресные весточки из дома. Родные и близкие военнослужащих также передали им необходимые вещи", - отмечается в сообщении.