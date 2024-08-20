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ВОГ: школы и производства для глухих должны появиться в каждом округе РФ - РИА Новости, 20.08.2024
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16:10 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/vog-1967358081.html
ВОГ: школы и производства для глухих должны появиться в каждом округе РФ
ВОГ: школы и производства для глухих должны появиться в каждом округе РФ - РИА Новости, 20.08.2024
ВОГ: школы и производства для глухих должны появиться в каждом округе РФ
Всероссийское общество глухих (ВОГ) планирует возродить систему учебно-производственных предприятий для людей с ограниченными возможностями слуха;... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:10
2024-08-20T16:10
россия
всероссийское общество глухих
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Всероссийское общество глухих (ВОГ) планирует возродить систему учебно-производственных предприятий для людей с ограниченными возможностями слуха; специализированные школы и производства должны появиться в каждом федеральном округе России, заявил исполнительный директор ВОГ Григорий Туринцев. По его словам, задача ВОГ — заново выстроить систему обучения и трудоустройства инвалидов с нарушением слуха. "Мы должны вернуться к практике, когда человека с инвалидностью “вели” на протяжении всей его жизни, давая образование и возможности трудоустройства, культурного досуга, социализации", – цитирует пресс-служба ВОГ слова Туринцева. В свете поставленных целей Общество подписало соглашение с АНО "Россия — страна возможностей", которая проводит чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов "Абилимпикс". Кроме того, Туринцев выделил ряд особенностей при трудоустройстве слабослышащих людей. По его мнению, технологии существенно упростили коммуникацию между глухими и слышащими. Благодаря мессенджерам и видеочатам никого не пугают сложности взаимодействия с глухим курьером или водителем. Также Туринцев рассказал об особенностях квотирования рабочих мест для инвалидов по слуху. Любое предприятие со штатом более 100 человек должно принимать на работу инвалидов. С 1 сентября вступит в силу принцип территориальной привязки таких квот. Туринцев отметил, что в отношении новых регионов России потребуется отдельное решение для корректного оказания социальных услуг ВОГ. В свою очередь, вице-президент ВОГ, председатель Башкирского отделения ВОГ Ольга Шевнина отметила важность неразрывности вопросов трудоустройства и образования. По ее мнению, необходимо уделить особое внимание сурдопедагогике и изучению национального жестового языка. "Русский жестовый язык нужен и глухим, и слабослышащим, и даже тем, кто имеет кохлеарный имплант, который может сломаться. Жесты — это подушка безопасности. Глухих надо обучать как билингвов", – приводятся в сообщении слова Шевниной. Актуальные вопросы деятельности Общества обсудят с 21 по 22 августа на съезде ВОГ.
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россия, всероссийское общество глухих, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
Россия, Всероссийское общество глухих, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")

ВОГ: школы и производства для глухих должны появиться в каждом округе РФ

© Фото : пресс-служба ВОГГригорий Туринцев и Ольга Шевнина
Григорий Туринцев и Ольга Шевнина - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : пресс-служба ВОГ
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Всероссийское общество глухих (ВОГ) планирует возродить систему учебно-производственных предприятий для людей с ограниченными возможностями слуха; специализированные школы и производства должны появиться в каждом федеральном округе России, заявил исполнительный директор ВОГ Григорий Туринцев.
По его словам, задача ВОГ — заново выстроить систему обучения и трудоустройства инвалидов с нарушением слуха.
"Мы должны вернуться к практике, когда человека с инвалидностью “вели” на протяжении всей его жизни, давая образование и возможности трудоустройства, культурного досуга, социализации", – цитирует пресс-служба ВОГ слова Туринцева.
В свете поставленных целей Общество подписало соглашение с АНО "Россия — страна возможностей", которая проводит чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов "Абилимпикс".
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Кроме того, Туринцев выделил ряд особенностей при трудоустройстве слабослышащих людей. По его мнению, технологии существенно упростили коммуникацию между глухими и слышащими. Благодаря мессенджерам и видеочатам никого не пугают сложности взаимодействия с глухим курьером или водителем.
Также Туринцев рассказал об особенностях квотирования рабочих мест для инвалидов по слуху. Любое предприятие со штатом более 100 человек должно принимать на работу инвалидов. С 1 сентября вступит в силу принцип территориальной привязки таких квот. Туринцев отметил, что в отношении новых регионов России потребуется отдельное решение для корректного оказания социальных услуг ВОГ.
В свою очередь, вице-президент ВОГ, председатель Башкирского отделения ВОГ Ольга Шевнина отметила важность неразрывности вопросов трудоустройства и образования. По ее мнению, необходимо уделить особое внимание сурдопедагогике и изучению национального жестового языка.
"Русский жестовый язык нужен и глухим, и слабослышащим, и даже тем, кто имеет кохлеарный имплант, который может сломаться. Жесты — это подушка безопасности. Глухих надо обучать как билингвов", – приводятся в сообщении слова Шевниной.
Актуальные вопросы деятельности Общества обсудят с 21 по 22 августа на съезде ВОГ.
 
РоссияВсероссийское общество глухихАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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