https://ria.ru/20240820/voennoplennyj-1967235514.html

В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный

В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный - РИА Новости, 20.08.2024

В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный

Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщило РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:05

2024-08-20T09:05

2024-08-20T12:10

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео с пленным. "Нам сказали, с сентября месяца зарплату платить военным вообще не будут. Потому что нет денег в бюджете", - сказал Виталий. Он напомнил, что украинские граждане платят налог на армию, который постоянно повышается. "У нас просто в связи с этим блокируют счета, и ты больше ни в какую службу не обратишься. Все только через ТЦК сейчас. Любые документы, карточка зарплатная - все будет заблокировано", - пожаловался Виталий. Он также рассказал, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении "Резерв+" от Минобороны Украины.

https://ria.ru/20240805/vsu-1964056116.html

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Украинский пленный об угрозах ВСУ прекратить платить зарплату с сентября Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщили в Минобороны РФ. 2024-08-20T09:05 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны украины, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)