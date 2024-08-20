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В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 20.08.2024 (обновлено: 12:10 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/voennoplennyj-1967235514.html
В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный
В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный - РИА Новости, 20.08.2024
В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный
Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщило РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:05
2024-08-20T12:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны украины
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео с пленным. "Нам сказали, с сентября месяца зарплату платить военным вообще не будут. Потому что нет денег в бюджете", - сказал Виталий. Он напомнил, что украинские граждане платят налог на армию, который постоянно повышается. "У нас просто в связи с этим блокируют счета, и ты больше ни в какую службу не обратишься. Все только через ТЦК сейчас. Любые документы, карточка зарплатная - все будет заблокировано", - пожаловался Виталий. Он также рассказал, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении "Резерв+" от Минобороны Украины.
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60
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Украинский пленный об угрозах ВСУ прекратить платить зарплату с сентября
Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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министерство обороны украины, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны Украины, В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный

Пленный ВСУ Виталий: военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео с пленным.
«
"Нам сказали, с сентября месяца зарплату платить военным вообще не будут. Потому что нет денег в бюджете", - сказал Виталий.
Он напомнил, что украинские граждане платят налог на армию, который постоянно повышается. "У нас просто в связи с этим блокируют счета, и ты больше ни в какую службу не обратишься. Все только через ТЦК сейчас. Любые документы, карточка зарплатная - все будет заблокировано", - пожаловался Виталий.
Он также рассказал, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении "Резерв+" от Минобороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны УкраиныВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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