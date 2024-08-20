https://ria.ru/20240820/voennoplennyj-1967235514.html
В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный
В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный - РИА Новости, 20.08.2024
В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный
Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщило РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:05
2024-08-20T09:05
2024-08-20T12:10
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео с пленным. "Нам сказали, с сентября месяца зарплату платить военным вообще не будут. Потому что нет денег в бюджете", - сказал Виталий. Он напомнил, что украинские граждане платят налог на армию, который постоянно повышается. "У нас просто в связи с этим блокируют счета, и ты больше ни в какую службу не обратишься. Все только через ТЦК сейчас. Любые документы, карточка зарплатная - все будет заблокировано", - пожаловался Виталий. Он также рассказал, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении "Резерв+" от Минобороны Украины.
https://ria.ru/20240805/vsu-1964056116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967277553_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_46bec0507567690419a14a21a96b7e8c.jpg
Украинский пленный об угрозах ВСУ прекратить платить зарплату с сентября
Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября, сообщили в Минобороны РФ.
2024-08-20T09:05
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны украины, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
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В ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату, сообщил украинский пленный
Пленный ВСУ Виталий: военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября