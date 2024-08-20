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Во Владивостоке за сутки выпало более 70 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.08.2024
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14:46 20.08.2024 (обновлено: 15:23 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vladivostok-1967330545.html
Во Владивостоке за сутки выпало более 70 процентов месячной нормы осадков
Во Владивостоке за сутки выпало более 70 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.08.2024
Во Владивостоке за сутки выпало более 70 процентов месячной нормы осадков
Более 70% месячной нормы осадков выпало во Владивостоке за сутки - всего 127 миллиметров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:46
2024-08-20T15:23
владивосток
экология в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Более 70% месячной нормы осадков выпало во Владивостоке за сутки - всего 127 миллиметров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Ранее она рассказала агентству, что за день понедельника и ночь вторника во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков при месячной норме 176. "Более 70% месячной нормы осадков выпало во Владивостоке за сутки. За день вторника выпало14 миллиметров, всего по итогу суток - 127 миллиметров или 72% от месячной нормы", - сказала Коридзе. Она добавила, что в двух населенных пунктах Приморья выпала почти месячная норма осадков. "В Анучино выпало 98% месячной нормы осадков, в Кировском - 94%", - сообщила собеседница агентства.В понедельник в Приморье прошли сильные ливни. За несколько часов оказались затоплены улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Мэрия города сообщала, что ливнем затоплены подвалы 12 многоквартирных домов, а также ряда соцучреждений и больниц. Отмечались отключения света. Некоторые горожане решили покататься по вечернему Владивостоку на сапах, также широко разошлись в соцсетях и кадры, где на улице Калинина сняли на видео любителя погонять на гидроцикле по дорогам, превратившимся в реки.
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владивосток, экология в россии
Владивосток, Экология в России
Во Владивостоке за сутки выпало более 70 процентов месячной нормы осадков

Примгидромет: во Владивостоке за сутки выпало более 70% месячной нормы осадков

© Фото : соцсетиПоследствия сильных ливней во Владивостоке
Последствия сильных ливней во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : соцсети
Последствия сильных ливней во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Более 70% месячной нормы осадков выпало во Владивостоке за сутки - всего 127 миллиметров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Ранее она рассказала агентству, что за день понедельника и ночь вторника во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков при месячной норме 176.
«
"Более 70% месячной нормы осадков выпало во Владивостоке за сутки. За день вторника выпало14 миллиметров, всего по итогу суток - 127 миллиметров или 72% от месячной нормы", - сказала Коридзе.
Она добавила, что в двух населенных пунктах Приморья выпала почти месячная норма осадков. "В Анучино выпало 98% месячной нормы осадков, в Кировском - 94%", - сообщила собеседница агентства.
В понедельник в Приморье прошли сильные ливни. За несколько часов оказались затоплены улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Мэрия города сообщала, что ливнем затоплены подвалы 12 многоквартирных домов, а также ряда соцучреждений и больниц. Отмечались отключения света. Некоторые горожане решили покататься по вечернему Владивостоку на сапах, также широко разошлись в соцсетях и кадры, где на улице Калинина сняли на видео любителя погонять на гидроцикле по дорогам, превратившимся в реки.
Последствия сильных ливней во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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