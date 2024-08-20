https://ria.ru/20240820/vladivostok-1967231546.html
Во Владивостоке подъезд многоэтажки затопило из-за прорыва трубы
Во Владивостоке подъезд многоэтажки затопило из-за прорыва трубы - РИА Новости, 20.08.2024
Во Владивостоке подъезд многоэтажки затопило из-за прорыва трубы
Подъезд многоэтажки во Владивостоке затопило из-за прорыва водосточной трубы во время сильного ливня в понедельник, прокуратура организовала проверку. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:20
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Подъезд многоэтажки во Владивостоке затопило из-за прорыва водосточной трубы во время сильного ливня в понедельник, прокуратура организовала проверку. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о серьезном затоплении во время ливня многоквартирного жилого дома на Каплунова, 8 во Владивостоке из-за прорыва водосточной трубы на одном из верхних этажей. На распространенных очевидцами кадрах мощный поток дождевой воды вырывается из прорванной трубы в подъезде и стекает по лестнице. "Предварительно установлено, что вечером 19 августа 2024 года на восьмом этаже многоквартирного дома произошел порыв участка водосточной трубы, расположенного в подъезде. В результате атмосферные осадки попали прямиком в подъезд и стекали по лестнице", - говорится в сообщении. Отмечается, что организована проверка по факту повреждения общедомового имущества жильцов. Надзорное ведомство уже выявила ряд нарушений со стороны управляющей организации, ее директору внесено представление об устранении нарушений. В понедельник сильные ливни за несколько часов затопили улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. На дорогах образовались 10-балльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 мм осадков при месячной норме 176. По информации мэрии, в результате ливня оказались затоплены подвалы больниц и социальных учреждений, а также 12 многоквартирных домов во Владивостоке, спасатели откачивают воду. Как сообщил РИА Новости представитель мэрии Владивостока, детский сад 117 на улице Фадеева не работает во вторник в связи с затоплением. Воспитанников накануне распределили в другие детские сады.
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происшествия, жкх, владивосток, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Владивосток, Наводнения в России — 2024
Во Владивостоке подъезд многоэтажки затопило из-за прорыва трубы
Подъезд многоэтажки во Владивостоке затопило из-за прорыва водосточной трубы
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Подъезд многоэтажки во Владивостоке затопило из-за прорыва водосточной трубы во время сильного ливня в понедельник, прокуратура организовала проверку.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о серьезном затоплении во время ливня многоквартирного жилого дома на Каплунова, 8 во Владивостоке из-за прорыва водосточной трубы на одном из верхних этажей. На распространенных очевидцами кадрах мощный поток дождевой воды вырывается из прорванной трубы в подъезде и стекает по лестнице.
«
"Предварительно установлено, что вечером 19 августа 2024 года на восьмом этаже многоквартирного дома произошел порыв участка водосточной трубы, расположенного в подъезде. В результате атмосферные осадки попали прямиком в подъезд и стекали по лестнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организована проверка по факту повреждения общедомового имущества жильцов. Надзорное ведомство уже выявила ряд нарушений со стороны управляющей организации, ее директору внесено представление об устранении нарушений.
В понедельник сильные ливни за несколько часов затопили улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. На дорогах образовались 10-балльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 мм осадков при месячной норме 176. По информации мэрии, в результате ливня оказались затоплены подвалы больниц и социальных учреждений, а также 12 многоквартирных домов во Владивостоке, спасатели откачивают воду. Как сообщил РИА Новости представитель мэрии Владивостока, детский сад 117 на улице Фадеева не работает во вторник в связи с затоплением. Воспитанников накануне распределили в другие детские сады.