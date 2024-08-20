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Венгрия не ответила ЕК на вопрос о рабочих визах для россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
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09:58 20.08.2024
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Венгрия не ответила ЕК на вопрос о рабочих визах для россиян, пишут СМИ
Венгрия не ответила ЕК на вопрос о рабочих визах для россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
Венгрия не ответила ЕК на вопрос о рабочих визах для россиян, пишут СМИ
Венгрия не ответила Еврокомиссии в срок на озабоченность ряда стран Евросоюза по поводу того, что упрощение выдачи рабочих виз для граждан России и Белоруссии... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:58
2024-08-20T09:58
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золтан ковач
еврокомиссия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Венгрия не ответила Еврокомиссии в срок на озабоченность ряда стран Евросоюза по поводу того, что упрощение выдачи рабочих виз для граждан России и Белоруссии якобы угрожает национальной безопасности стран Шенгенской зоны, срок ответа истек в понедельник, сообщает издание Euractiv со ссылкой на заявление неназванного представителя ЕК. В начале августа Еврокомиссия направила властям Венгрии список вопросов, которые касаются решения Будапешта смягчить визовые правила для российских и белорусских граждан. В самом письме говорилось о приложенном к нему списке вопросов с просьбой ответить на них до 19 августа. "Срок, отведенный Европейской комиссией Венгрии для ответа на вопросы об упрощении условий въезда для граждан России и Беларуси, истек в понедельник (19 августа - ред.)... Представитель Европейской комиссии подтвердил... по состоянию на понедельник... ​​ответа еще не было" - говорится в сообщении. Как пишет издание, этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на встрече глав МИД и министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе на следующей неделе. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истёк в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240810/vengriya-1965323133.html
https://ria.ru/20240818/vengrija-1966870389.html
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в мире, венгрия, россия, белоруссия, манфред вебер, эдгарс ринкевичс, золтан ковач, еврокомиссия, шенгенская зона, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Манфред Вебер, Эдгарс Ринкевичс, Золтан Ковач, Еврокомиссия, Шенгенская зона, Евросоюз
Венгрия не ответила ЕК на вопрос о рабочих визах для россиян, пишут СМИ

Euractiv: Венгрия не ответила ЕК на вопрос об упрощении выдачи виз для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Венгрия не ответила Еврокомиссии в срок на озабоченность ряда стран Евросоюза по поводу того, что упрощение выдачи рабочих виз для граждан России и Белоруссии якобы угрожает национальной безопасности стран Шенгенской зоны, срок ответа истек в понедельник, сообщает издание Euractiv со ссылкой на заявление неназванного представителя ЕК.
В начале августа Еврокомиссия направила властям Венгрии список вопросов, которые касаются решения Будапешта смягчить визовые правила для российских и белорусских граждан. В самом письме говорилось о приложенном к нему списке вопросов с просьбой ответить на них до 19 августа.
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"Срок, отведенный Европейской комиссией Венгрии для ответа на вопросы об упрощении условий въезда для граждан России и Беларуси, истек в понедельник (19 августа - ред.)... Представитель Европейской комиссии подтвердил... по состоянию на понедельник... ​​ответа еще не было" - говорится в сообщении.
Как пишет издание, этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на встрече глав МИД и министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе на следующей неделе.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
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Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истёк в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он.
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