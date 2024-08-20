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Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:17
2024-08-20T05:17
2024-08-20T05:17
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в военном ведомстве. "Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета", - добавили в МО.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области
МО: экипажи Ми-28НМ уничтожили боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в военном ведомстве.
"Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета", - добавили в МО.