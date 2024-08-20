https://ria.ru/20240820/vertolety-1967220584.html

Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:17

2024-08-20T05:17

2024-08-20T05:17

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в военном ведомстве. "Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета", - добавили в МО.

https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф