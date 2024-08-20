Рейтинг@Mail.ru
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/vertolety-1967220584.html
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:17
2024-08-20T05:17
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149998/41/1499984103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e342d410742c963c651e9fbb9f145106.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в военном ведомстве. "Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета", - добавили в МО.
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149998/41/1499984103_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4907f85ed488e410f8e71856cc51c869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

МО: экипажи Ми-28НМ уничтожили боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУдарный вертолёт Ми-28Н
Ударный вертолёт Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ударный вертолёт Ми-28Н. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
19 августа, 22:36
Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в военном ведомстве.
"Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета", - добавили в МО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне
19 августа, 21:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала