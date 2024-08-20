Вэнса назвали самым непопулярным кандидатом в вице-президенты США в истории
Член палаты представителей: Вэнс — самый непопулярный кандидат в вице-президенты
© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Решение экс-президента США Дональда Трампа выбрать в напарники сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса на предстоящие выборы главы государства оказалось самым непопулярным выбором в американской истории, заявил член палаты представителей Роберт Гарсия.
"Четко виден контраст между кандидатурой Харрис-Уолц (вице-президента Камалы Харрис и губернатора от штата Миннесота Тима Уолца - ред.) и Дональдом Трампом, чей выбор вице-президентом Джей-Ди Вэнса является невероятно непопулярным. По факту, это самый непопулярный выбор вице-президента в истории", - сообщил он журналистам на площадке общенационального съезда Демократической партии США.
Гарсия добавил, что республиканские кандидаты проводят "полностью хаотичную кампанию" перед намеченными на 5 ноября выборами в стране.
Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
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