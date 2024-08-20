https://ria.ru/20240820/vens-1967400658.html

Вэнса назвали самым непопулярным кандидатом в вице-президенты США в истории

Вэнса назвали самым непопулярным кандидатом в вице-президенты США в истории - РИА Новости, 20.08.2024

Вэнса назвали самым непопулярным кандидатом в вице-президенты США в истории

Решение экс-президента США Дональда Трампа выбрать в напарники сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса на предстоящие выборы главы государства оказалось самым... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:57

2024-08-20T18:57

2024-08-20T18:57

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

тим уолц

джеймс дэвид вэнс

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Решение экс-президента США Дональда Трампа выбрать в напарники сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса на предстоящие выборы главы государства оказалось самым непопулярным выбором в американской истории, заявил член палаты представителей Роберт Гарсия. "Четко виден контраст между кандидатурой Харрис-Уолц (вице-президента Камалы Харрис и губернатора от штата Миннесота Тима Уолца - ред.) и Дональдом Трампом, чей выбор вице-президентом Джей-Ди Вэнса является невероятно непопулярным. По факту, это самый непопулярный выбор вице-президента в истории", - сообщил он журналистам на площадке общенационального съезда Демократической партии США. Гарсия добавил, что республиканские кандидаты проводят "полностью хаотичную кампанию" перед намеченными на 5 ноября выборами в стране. Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240815/ssha-1966288338.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, тим уолц, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024