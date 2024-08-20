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Белгородская область завершила уборку пшеницы и ячменя

Белгородская область завершила уборку пшеницы и ячменя - РИА Новости, 20.08.2024

Белгородская область завершила уборку пшеницы и ячменя

В Белгородской области завершена уборка пшеницы и ячменя, аграрии собрали более 2 миллионов тонн, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:44

2024-08-20T05:44

2024-08-20T05:47

белгородская область

вячеслав гладков

экономика

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Белгородской области завершена уборка пшеницы и ячменя, аграрии собрали более 2 миллионов тонн, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгородская область завершила уборку пшеницы, ячменя, намолотили более двух миллионов тонн. Я поздравляю наших аграриев", - сказал он на видео."Действительно, слова "битва за урожай" в сегодняшних прифронтовых условиях приобрели совсем другое значение. Действительно битва, зачастую с угрозой для жизни, но в битве мы победили", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240818/agrarii-1966949575.html

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белгородская область, вячеслав гладков, экономика, россия