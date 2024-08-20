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На Мосбирже рассказали, для чего нужен минимальный уровень free float
На Мосбирже рассказали, для чего нужен минимальный уровень free float - РИА Новости, 20.08.2024
На Мосбирже рассказали, для чего нужен минимальный уровень free float
Минимальный уровень доли акций в свободном обращении (free float) нужен для обеспечения ликвидности на рынке, но для допуска к торгам крупных компаний можно... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:35
2024-08-20T09:35
2024-08-20T09:44
экономика
россия
наталья логинова
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московская биржа
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минимальный уровень доли акций в свободном обращении (free float) нужен для обеспечения ликвидности на рынке, но для допуска к торгам крупных компаний можно делать исключение, сказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Банк России думает о том, чтобы установить минимальный порог free float для допуска компаний к организованным торгам, заявляла в мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Минимальный уровень free float нужен для обеспечения ликвидности на рынке, чтобы эмитент имел в структуре своих акционеров достаточно репрезентативную долю миноритариев. Когда в капитале компании слишком низкий процент миноритариев, кажется, что компания может игнорировать мнение этого инвестора. Это общемировая история, на всех биржах есть минимальный уровень free float, особенно для попадания в котировальные списки высших уровней", - говорит Логинова. Вторая сторона медали – это текущее состояние российского рынка и возможности, которые есть для его развития, продолжила она. "У нас есть задача развивать рынок капитала и выводить на рынок не только малые и средние, но и крупные компании. Но при выходе крупной компании ее потенциальная рыночная капитализация может составить сотни миллиардов или триллион рублей, а с free float 10% ей надо будет размещать акции на 100 миллиардов рублей", - отметила она. "Гипотетически для таких крупных компаний можно в исключительном случае рассматривать возможность снижения уровня free float. Именно поэтому в свое время на Московской бирже были снижены с 10% до 1% требования по размеру free float для второго котировального списка. Биржа сделала это именно для того, чтобы стимулировать выход на рынок крупных компаний, потому что иначе они тормозились о текущий размер рынка. Есть компании, которые этой льготой уже воспользовались, выходили во втором уровне списка и размещались у нас с free float ниже 10%", - сказала она. "Но базово минимальный free float, конечно же, нужен, потому что и ликвидность, и доля миноритарных акционеров должны быть видимы", - заключила Логинова.
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928657344.html
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экономика, россия, наталья логинова, эльвира набиуллина, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Наталья Логинова, Эльвира Набиуллина, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
На Мосбирже рассказали, для чего нужен минимальный уровень free float
Логинова: минимальный уровень free float нужен для обеспечения ликвидности
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минимальный уровень доли акций в свободном обращении (free float) нужен для обеспечения ликвидности на рынке, но для допуска к торгам крупных компаний можно делать исключение, сказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.
Банк России думает о том, чтобы установить минимальный порог free float для допуска компаний к организованным торгам, заявляла в мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Минимальный уровень free float нужен для обеспечения ликвидности на рынке, чтобы эмитент имел в структуре своих акционеров достаточно репрезентативную долю миноритариев. Когда в капитале компании слишком низкий процент миноритариев, кажется, что компания может игнорировать мнение этого инвестора. Это общемировая история, на всех биржах есть минимальный уровень free float, особенно для попадания в котировальные списки высших уровней", - говорит Логинова.
Вторая сторона медали – это текущее состояние российского рынка и возможности, которые есть для его развития, продолжила она. "У нас есть задача развивать рынок капитала и выводить на рынок не только малые и средние, но и крупные компании. Но при выходе крупной компании ее потенциальная рыночная капитализация может составить сотни миллиардов или триллион рублей, а с free float 10% ей надо будет размещать акции на 100 миллиардов рублей", - отметила она.
"Гипотетически для таких крупных компаний можно в исключительном случае рассматривать возможность снижения уровня free float. Именно поэтому в свое время на Московской бирже были снижены с 10% до 1% требования по размеру free float для второго котировального списка. Биржа сделала это именно для того, чтобы стимулировать выход на рынок крупных компаний, потому что иначе они тормозились о текущий размер рынка. Есть компании, которые этой льготой уже воспользовались, выходили во втором уровне списка и размещались у нас с free float ниже 10%", - сказала она.
"Но базово минимальный free float, конечно же, нужен, потому что и ликвидность, и доля миноритарных акционеров должны быть видимы", - заключила Логинова.