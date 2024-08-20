https://ria.ru/20240820/uroven-1967241162.html

На Мосбирже рассказали, для чего нужен минимальный уровень free float

На Мосбирже рассказали, для чего нужен минимальный уровень free float - РИА Новости, 20.08.2024

На Мосбирже рассказали, для чего нужен минимальный уровень free float

Минимальный уровень доли акций в свободном обращении (free float) нужен для обеспечения ликвидности на рынке, но для допуска к торгам крупных компаний можно... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:35

2024-08-20T09:35

2024-08-20T09:44

экономика

россия

наталья логинова

эльвира набиуллина

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минимальный уровень доли акций в свободном обращении (free float) нужен для обеспечения ликвидности на рынке, но для допуска к торгам крупных компаний можно делать исключение, сказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Банк России думает о том, чтобы установить минимальный порог free float для допуска компаний к организованным торгам, заявляла в мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Минимальный уровень free float нужен для обеспечения ликвидности на рынке, чтобы эмитент имел в структуре своих акционеров достаточно репрезентативную долю миноритариев. Когда в капитале компании слишком низкий процент миноритариев, кажется, что компания может игнорировать мнение этого инвестора. Это общемировая история, на всех биржах есть минимальный уровень free float, особенно для попадания в котировальные списки высших уровней", - говорит Логинова. Вторая сторона медали – это текущее состояние российского рынка и возможности, которые есть для его развития, продолжила она. "У нас есть задача развивать рынок капитала и выводить на рынок не только малые и средние, но и крупные компании. Но при выходе крупной компании ее потенциальная рыночная капитализация может составить сотни миллиардов или триллион рублей, а с free float 10% ей надо будет размещать акции на 100 миллиардов рублей", - отметила она. "Гипотетически для таких крупных компаний можно в исключительном случае рассматривать возможность снижения уровня free float. Именно поэтому в свое время на Московской бирже были снижены с 10% до 1% требования по размеру free float для второго котировального списка. Биржа сделала это именно для того, чтобы стимулировать выход на рынок крупных компаний, потому что иначе они тормозились о текущий размер рынка. Есть компании, которые этой льготой уже воспользовались, выходили во втором уровне списка и размещались у нас с free float ниже 10%", - сказала она. "Но базово минимальный free float, конечно же, нужен, потому что и ликвидность, и доля миноритарных акционеров должны быть видимы", - заключила Логинова.

https://ria.ru/20240221/qiwi-1928657344.html

https://ria.ru/20240515/tsb-1946078170.html

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экономика, россия, наталья логинова, эльвира набиуллина, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)