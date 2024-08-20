https://ria.ru/20240820/upts-1967384228.html

Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ

Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024

Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ

Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвали религиозных лидеров и международные правозащитные и гуманитарные РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:38

2024-08-20T17:38

2024-08-20T17:41

религия

религия

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

украина

совет по правам человека при президенте рф (спч)

верховная рада украины

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвали религиозных лидеров и международные правозащитные и гуманитарные организации не допустить запрета Украинской православной церкви, говорится в заявлении СПЧ, которое поддержал глава Совета Валерий Фадеев.В заявлении говорится, что члены постоянной комиссии Совета по правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека неоднократно обращали внимание международного правозащитного сообщества, лидеров традиционных религиозных конфессий на репрессии, которым подвергается УПЦ."Мы, члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, обращаемся к духовным лидерам мира, к представителям традиционных религиозных конфессий, к международным правозащитным организациям с призывом помешать произволу украинских властей, не дать вступить закону в силу и не допустить уничтожения Украинской православной церкви", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале Совета.Члены СПЧ отметили, что УПЦ - это самоуправляемая церковь с автономными правами в составе Русской православной церкви, поэтому сейчас речь идет о запрете на Украине крупнейшей религиозной организации и лишении миллионов прихожан возможности посещать свою каноническую церковь."Надеемся, что духовные лидеры не оставят своим вниманием наше обращение и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободу вероисповедания в своих храмах и со своими духовными пастырями оставалось неприкосновенным", - подчеркнули члены Совета.Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240820/upts-1967292036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), верховная рада украины, русская православная церковь, валерий фадеев