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Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
17:38 20.08.2024 (обновлено: 17:41 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/upts-1967384228.html
Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ
Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ
Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвали религиозных лидеров и международные правозащитные и гуманитарные РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:38
2024-08-20T17:41
религия
религия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
украина
совет по правам человека при президенте рф (спч)
верховная рада украины
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвали религиозных лидеров и международные правозащитные и гуманитарные организации не допустить запрета Украинской православной церкви, говорится в заявлении СПЧ, которое поддержал глава Совета Валерий Фадеев.В заявлении говорится, что члены постоянной комиссии Совета по правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека неоднократно обращали внимание международного правозащитного сообщества, лидеров традиционных религиозных конфессий на репрессии, которым подвергается УПЦ."Мы, члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, обращаемся к духовным лидерам мира, к представителям традиционных религиозных конфессий, к международным правозащитным организациям с призывом помешать произволу украинских властей, не дать вступить закону в силу и не допустить уничтожения Украинской православной церкви", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале Совета.Члены СПЧ отметили, что УПЦ - это самоуправляемая церковь с автономными правами в составе Русской православной церкви, поэтому сейчас речь идет о запрете на Украине крупнейшей религиозной организации и лишении миллионов прихожан возможности посещать свою каноническую церковь."Надеемся, что духовные лидеры не оставят своим вниманием наше обращение и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободу вероисповедания в своих храмах и со своими духовными пастырями оставалось неприкосновенным", - подчеркнули члены Совета.Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240820/upts-1967292036.html
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html
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религия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), верховная рада украины, русская православная церковь, валерий фадеев
Религия, Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Украина, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Валерий Фадеев
Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ

СПЧ призвал религиозных лидеров и правозащитников не допустить запрета УПЦ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвали религиозных лидеров и международные правозащитные и гуманитарные организации не допустить запрета Украинской православной церкви, говорится в заявлении СПЧ, которое поддержал глава Совета Валерий Фадеев.
В заявлении говорится, что члены постоянной комиссии Совета по правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека неоднократно обращали внимание международного правозащитного сообщества, лидеров традиционных религиозных конфессий на репрессии, которым подвергается УПЦ.
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"Мы, члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, обращаемся к духовным лидерам мира, к представителям традиционных религиозных конфессий, к международным правозащитным организациям с призывом помешать произволу украинских властей, не дать вступить закону в силу и не допустить уничтожения Украинской православной церкви", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале Совета.
Члены СПЧ отметили, что УПЦ - это самоуправляемая церковь с автономными правами в составе Русской православной церкви, поэтому сейчас речь идет о запрете на Украине крупнейшей религиозной организации и лишении миллионов прихожан возможности посещать свою каноническую церковь.
"Надеемся, что духовные лидеры не оставят своим вниманием наше обращение и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободу вероисповедания в своих храмах и со своими духовными пастырями оставалось неприкосновенным", - подчеркнули члены Совета.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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РелигияРелигияСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьУкраинаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Верховная Рада УкраиныРусская православная церковьВалерий Фадеев
 
 
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