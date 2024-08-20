https://ria.ru/20240820/ukraina-1967412018.html
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва - РИА Новости, 20.08.2024
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва
Председателя межрайонной военно-врачебной комиссии задержали в Полтавской области Украины, ее обвиняют в продаже справок военнообязанным о якобы инвалидности... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:03
2024-08-20T20:03
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председателя межрайонной военно-врачебной комиссии задержали в Полтавской области Украины, ее обвиняют в продаже справок военнообязанным о якобы инвалидности для получения отсрочки от мобилизации, сообщили в областном управлении Службы безопасности Украины. "В Полтавской области СБУ разоблачила председателя врачебной комиссии, которая требовала взятки за фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации… Фигурантка наладила массовую продажу фиктивных медицинских документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой "документ" давал основания для отсрочки от призыва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного управления СБУ на странице в соцсети Facebook*. По информации спецслужбы, за свои услуги она брала до 200 тысяч гривен (4,9 тысячи долларов) с человека. На данный момент задокументирована выдача 40 фиктивных справок об инвалидности. "Чиновник действовала в сговоре с сообщниками – врачами медицинских учреждений нескольких областей… Продолжается досудебное следствие для установления всех фигурантов и обстоятельств совершения преступления и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967362572.html
https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, полтавская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Полтавская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва
В Полтавской области задержали главу ВВК за продажу справок об инвалидности
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председателя межрайонной военно-врачебной комиссии задержали в Полтавской области Украины, ее обвиняют в продаже справок военнообязанным о якобы инвалидности для получения отсрочки от мобилизации, сообщили в областном управлении Службы безопасности Украины.
"В Полтавской области СБУ
разоблачила председателя врачебной комиссии, которая требовала взятки за фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации… Фигурантка наладила массовую продажу фиктивных медицинских документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой "документ" давал основания для отсрочки от призыва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного управления СБУ на странице в соцсети Facebook*.
По информации спецслужбы, за свои услуги она брала до 200 тысяч гривен (4,9 тысячи долларов) с человека. На данный момент задокументирована выдача 40 фиктивных справок об инвалидности.
"Чиновник действовала в сговоре с сообщниками – врачами медицинских учреждений нескольких областей… Продолжается досудебное следствие для установления всех фигурантов и обстоятельств совершения преступления и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.