Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967412018.html
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва - РИА Новости, 20.08.2024
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва
Председателя межрайонной военно-врачебной комиссии задержали в Полтавской области Украины, ее обвиняют в продаже справок военнообязанным о якобы инвалидности... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:03
2024-08-20T20:03
в мире
украина
полтавская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председателя межрайонной военно-врачебной комиссии задержали в Полтавской области Украины, ее обвиняют в продаже справок военнообязанным о якобы инвалидности для получения отсрочки от мобилизации, сообщили в областном управлении Службы безопасности Украины. "В Полтавской области СБУ разоблачила председателя врачебной комиссии, которая требовала взятки за фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации… Фигурантка наладила массовую продажу фиктивных медицинских документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой "документ" давал основания для отсрочки от призыва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного управления СБУ на странице в соцсети Facebook*. По информации спецслужбы, за свои услуги она брала до 200 тысяч гривен (4,9 тысячи долларов) с человека. На данный момент задокументирована выдача 40 фиктивных справок об инвалидности. "Чиновник действовала в сговоре с сообщниками – врачами медицинских учреждений нескольких областей… Продолжается досудебное следствие для установления всех фигурантов и обстоятельств совершения преступления и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967362572.html
https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html
украина
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, полтавская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Полтавская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали главу ВВК за продажу справок для отсрочки от призыва

В Полтавской области задержали главу ВВК за продажу справок об инвалидности

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председателя межрайонной военно-врачебной комиссии задержали в Полтавской области Украины, ее обвиняют в продаже справок военнообязанным о якобы инвалидности для получения отсрочки от мобилизации, сообщили в областном управлении Службы безопасности Украины.
"В Полтавской области СБУ разоблачила председателя врачебной комиссии, которая требовала взятки за фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации… Фигурантка наладила массовую продажу фиктивных медицинских документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой "документ" давал основания для отсрочки от призыва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного управления СБУ на странице в соцсети Facebook*.
Пожар - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
На Украине задержали семерых подозреваемых в поджогах автомобилей военных
Вчера, 16:29
По информации спецслужбы, за свои услуги она брала до 200 тысяч гривен (4,9 тысячи долларов) с человека. На данный момент задокументирована выдача 40 фиктивных справок об инвалидности.
"Чиновник действовала в сговоре с сообщниками – врачами медицинских учреждений нескольких областей… Продолжается досудебное следствие для установления всех фигурантов и обстоятельств совершения преступления и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Девушка, пытавшаяся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, на заседании суда в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
СБУ обещала деньги россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным
Вчера, 04:36
 
В миреУкраинаПолтавская областьСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала