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"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967405639.html
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине
Американское оружие показалось свою неэффективность в боевых действиях на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:16
2024-08-20T19:16
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей лавров
россия
сша
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американское оружие показалось свою неэффективность в боевых действиях на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Мы обнаружили из этого (конфликта на Украине), что у Соединенных Штатов есть оборонная промышленность, которая создана для того, чтобы делать деньги, но на самом деле она не производит никаких систем оружия, которые проверены в бою и эффективны в полевых условиях", — отметил он.По словам эксперта, HIMARS оказались недостаточно действенными против российских войск при попытке ВСУ нанести им урон. А танки Abrams не могут действовать в трясине, характерной для украинского театра военных действий, добавил аналитик."Конфликт идет в неправильном направлении с точки зрения Запада", — резюмировал Джонсон.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html
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украина, в мире, сергей лавров, россия, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине

Джонсон: американское оружие показало полную неэффективность на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американское оружие показалось свою неэффективность в боевых действиях на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы обнаружили из этого (конфликта на Украине), что у Соединенных Штатов есть оборонная промышленность, которая создана для того, чтобы делать деньги, но на самом деле она не производит никаких систем оружия, которые проверены в бою и эффективны в полевых условиях", — отметил он.
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По словам эксперта, HIMARS оказались недостаточно действенными против российских войск при попытке ВСУ нанести им урон. А танки Abrams не могут действовать в трясине, характерной для украинского театра военных действий, добавил аналитик.
"Конфликт идет в неправильном направлении с точки зрения Запада", — резюмировал Джонсон.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей ЛавровРоссияСШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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