https://ria.ru/20240820/ukraina-1967405639.html

"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине

"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине - РИА Новости, 20.08.2024

"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине

Американское оружие показалось свою неэффективность в боевых действиях на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:16

2024-08-20T19:16

2024-08-20T19:16

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американское оружие показалось свою неэффективность в боевых действиях на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Мы обнаружили из этого (конфликта на Украине), что у Соединенных Штатов есть оборонная промышленность, которая создана для того, чтобы делать деньги, но на самом деле она не производит никаких систем оружия, которые проверены в бою и эффективны в полевых условиях", — отметил он.По словам эксперта, HIMARS оказались недостаточно действенными против российских войск при попытке ВСУ нанести им урон. А танки Abrams не могут действовать в трясине, характерной для украинского театра военных действий, добавил аналитик."Конфликт идет в неправильном направлении с точки зрения Запада", — резюмировал Джонсон.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html

https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html

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украина, в мире, сергей лавров, россия, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато