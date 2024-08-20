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Запрет УПЦ только укрепит авторитет ее главы Онуфрия, заявили в РПЦЗ - РИА Новости, 20.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:55 20.08.2024 (обновлено: 17:56 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967390120.html
Запрет УПЦ только укрепит авторитет ее главы Онуфрия, заявили в РПЦЗ
Запрет УПЦ только укрепит авторитет ее главы Онуфрия, заявили в РПЦЗ - РИА Новости, 20.08.2024
Запрет УПЦ только укрепит авторитет ее главы Онуфрия, заявили в РПЦЗ
Принятие парламентом Украины закона, позволяющего запретить Украинскую православную церковь, только укрепит в православном мире авторитет главы УПЦ митрополита... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:55
2024-08-20T17:56
религия
украина
россия
украинская православная церковь
верховная рада украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Принятие парламентом Украины закона, позволяющего запретить Украинскую православную церковь, только укрепит в православном мире авторитет главы УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Блаженнейший митрополит Онуфрий обладает колоссальным моральным авторитетом не только в Украинской православной церкви, но и во всем православном мире. Он известен всему Афону и в других поместных церквах как строгий к себе монах и молитвенник. Поэтому, как я считаю, нынешний запрет Украинской православной церкви только укрепит его авторитет, укрепит и многомиллионный сонм духовенства и верующих, которые стоят за ним со всей Церковью и которые составляют большинство православных на территории Украины", - сказал отец Серафим Ган. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967386686.html
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html
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украина, россия, украинская православная церковь, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия, митрополит киевский и всея украины онуфрий
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Запрет УПЦ только укрепит авторитет ее главы Онуфрия, заявили в РПЦЗ

РПЦЗ: запрет УПЦ укрепит авторитет митрополита Онуфрия в православном мире

© Фото : УПЦ/TelegramМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : УПЦ/Telegram
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Принятие парламентом Украины закона, позволяющего запретить Украинскую православную церковь, только укрепит в православном мире авторитет главы УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Главный раввин Украины, покинувший страну, поддержал запрет УПЦ
Вчера, 17:48
"Блаженнейший митрополит Онуфрий обладает колоссальным моральным авторитетом не только в Украинской православной церкви, но и во всем православном мире. Он известен всему Афону и в других поместных церквах как строгий к себе монах и молитвенник. Поэтому, как я считаю, нынешний запрет Украинской православной церкви только укрепит его авторитет, укрепит и многомиллионный сонм духовенства и верующих, которые стоят за ним со всей Церковью и которые составляют большинство православных на территории Украины", - сказал отец Серафим Ган.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Будет только хуже". Буддийский монах высказался о запрете УПЦ
Вчера, 15:40
 
РелигияУкраинаРоссияУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигияМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
 
 
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