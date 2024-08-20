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Главный раввин Украины, покинувший страну, поддержал запрет УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
17:48 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967386686.html
Главный раввин Украины, покинувший страну, поддержал запрет УПЦ
Главный раввин Украины, покинувший страну, поддержал запрет УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
Главный раввин Украины, покинувший страну, поддержал запрет УПЦ
Руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич заявил РИА... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:48
2024-08-20T17:48
религия
украина
сша
киев
владимир зеленский
украинская православная церковь
верховная рада украины
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич заявил РИА Новости, что был неприятно удивлен тем, что главный раввин Украины Яков Блайх, покинувший страну, поддержал запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Владимир Зеленский провел с представителями совета встречу в видеоформате, на которой гражданин США Блайх сказал, что этот законопроект, "объединяющий общество, строит хорошее будущее для Украины". "Накануне принятия закона Зеленский встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. И что меня неприятно удивило – выступление главного раввина Украины, не проживающего в стране, который поддержал запрет УПЦ. Это совершенно не дело иудейских религиозных деятелей – выступать за запрет христианской церкви. Он таким образом высказал свою не религиозную, а политическую позицию", – сказал Гуревич. В январе 2019 года Блайх, занимая посты председателя Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и главного раввина Киева и Украины, назвал неконституционным закон, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь поменять название.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html
https://ria.ru/20240820/upts-1967384228.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Главный раввин Украины, покинувший страну, поддержал запрет УПЦ

Гуревич: в ФЕОР удивлены, что главный раввин Украины поддержал запрет УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Купола Софийского собора в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич заявил РИА Новости, что был неприятно удивлен тем, что главный раввин Украины Яков Блайх, покинувший страну, поддержал запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Владимир Зеленский провел с представителями совета встречу в видеоформате, на которой гражданин США Блайх сказал, что этот законопроект, "объединяющий общество, строит хорошее будущее для Украины".
"Накануне принятия закона Зеленский встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. И что меня неприятно удивило – выступление главного раввина Украины, не проживающего в стране, который поддержал запрет УПЦ. Это совершенно не дело иудейских религиозных деятелей – выступать за запрет христианской церкви. Он таким образом высказал свою не религиозную, а политическую позицию", – сказал Гуревич.
В январе 2019 года Блайх, занимая посты председателя Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и главного раввина Киева и Украины, назвал неконституционным закон, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь поменять название.
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