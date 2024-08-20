"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
WP: продвижение ВС РФ в ДНР говорит о провале стратегии ВСУ в Курской области
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Продвижение российских военных в ДНР говорит о провале стратегии ВСУ в Курской области, пишет Washington Post.
"По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева, поскольку его надежды на ограничение российских успехов на востоке пока не оправдываются", — говорится в публикации.
"По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева, поскольку его надежды на ограничение российских успехов на востоке пока не оправдываются", — говорится в публикации.
Издание приводит слова военного аналитика Франца-Штефана Гади,сказавшего, что картина в Донбассе выглядит довольно тревожной. По его словам, Россия по-прежнему имеет значительное преимущество в живой силе и огневой мощи над украинскими войсками.
"Более важный вопрос заключается в том, какие резервы теперь недоступны в Покровске, а могли бы быть доступны, не будь операции в Курской области", — отметил он.
В мае 2016 года Украина переименовала город Красноармейск в Покровск в рамках так называемой политики декоммунизации.
"Более важный вопрос заключается в том, какие резервы теперь недоступны в Покровске, а могли бы быть доступны, не будь операции в Курской области", — отметил он.
В мае 2016 года Украина переименовала город Красноармейск в Покровск в рамках так называемой политики декоммунизации.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.