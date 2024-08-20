https://ria.ru/20240820/ukraina-1967247320.html

"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева, поскольку его надежды на ограничение российских успехов на... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:58

2024-08-20T09:58

2024-08-20T10:03

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Продвижение российских военных в ДНР говорит о провале стратегии ВСУ в Курской области, пишет Washington Post. "По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева, поскольку его надежды на ограничение российских успехов на востоке пока не оправдываются", — говорится в публикации. Издание приводит слова военного аналитика Франца-Штефана Гади,сказавшего, что картина в Донбассе выглядит довольно тревожной. По его словам, Россия по-прежнему имеет значительное преимущество в живой силе и огневой мощи над украинскими войсками. "Более важный вопрос заключается в том, какие резервы теперь недоступны в Покровске, а могли бы быть доступны, не будь операции в Курской области", — отметил он. В мае 2016 года Украина переименовала город Красноармейск в Покровск в рамках так называемой политики декоммунизации.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240820/rossiya-1967237391.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967127602.html

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в мире, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика