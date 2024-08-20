https://ria.ru/20240820/uchastnik-1967257483.html
В Херсонской области задержали участника запрещенного нацбатальона
В Херсонской области задержали участника запрещенного нацбатальона - РИА Новости, 20.08.2024
В Херсонской области задержали участника запрещенного нацбатальона
Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан участник незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальона... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:45
2024-08-20T10:45
2024-08-20T10:45
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан участник незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальона им. Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам в ФСБ РФ. "Установлено, что в 2016 году фигурант добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, целями которого помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины", - сообщили в ведомстве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.* Организация признана террористической и запрещена на территории России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Херсонской области задержали участника запрещенного нацбатальона
ФСБ задержала в Херсонской области участника "Крымско-татарского батальона"
ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан участник незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальона им. Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам в ФСБ РФ.
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"Установлено, что в 2016 году фигурант добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, целями которого помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины", - сообщили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России