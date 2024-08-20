https://ria.ru/20240820/uborka-1967327917.html

"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий

"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий - РИА Новости, 20.08.2024

"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий

"Сочи Парк Отель" сократит время уборки номеров благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:41

2024-08-20T14:41

2024-08-20T14:41

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отели

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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. "Сочи Парк Отель" сократит время уборки номеров благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба администрации Кубани. "В "Сочи Парк Отеле" уже определили рабочую группу из числа опытных сотрудников, которые обучаются бережливым технологиям. Пилотным потоком здесь выбрали выездную уборку номера", - говорится в сообщении. По словам руководителя проекта от регионального центра компетенций Алены Носковой, планируется сократить перемещение персонала за счет удобной организации мест хранения расходных материалов, размещения тележек для уборки на каждом этаже и их комплектации в ночное время. Такая оптимизация сократит время подготовки номера к заселению. В сообщении уточняется, что гостинично-оздоровительный комплекс занимает более 20 гектаров и состоит из 12 корпусов, рассчитанных на 2,9 тысячи номеров. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии, добавляют власти.

https://ria.ru/20240807/remont-1964589519.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

отели, отдых в россии, туризм