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"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий
"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий - РИА Новости, 20.08.2024
"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий
"Сочи Парк Отель" сократит время уборки номеров благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:41
2024-08-20T14:41
2024-08-20T14:41
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. "Сочи Парк Отель" сократит время уборки номеров благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба администрации Кубани. "В "Сочи Парк Отеле" уже определили рабочую группу из числа опытных сотрудников, которые обучаются бережливым технологиям. Пилотным потоком здесь выбрали выездную уборку номера", - говорится в сообщении. По словам руководителя проекта от регионального центра компетенций Алены Носковой, планируется сократить перемещение персонала за счет удобной организации мест хранения расходных материалов, размещения тележек для уборки на каждом этаже и их комплектации в ночное время. Такая оптимизация сократит время подготовки номера к заселению. В сообщении уточняется, что гостинично-оздоровительный комплекс занимает более 20 гектаров и состоит из 12 корпусов, рассчитанных на 2,9 тысячи номеров. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии, добавляют власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отели, отдых в россии, туризм
Краснодарский край, Отели, отдых в России, Туризм
КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. "Сочи Парк Отель" сократит время уборки номеров благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба администрации Кубани.
"В "Сочи Парк Отеле" уже определили рабочую группу из числа опытных сотрудников, которые обучаются бережливым технологиям. Пилотным потоком здесь выбрали выездную уборку номера", - говорится в сообщении.
По словам руководителя проекта от регионального центра компетенций Алены Носковой, планируется сократить перемещение персонала за счет удобной организации мест хранения расходных материалов, размещения тележек для уборки на каждом этаже и их комплектации в ночное время. Такая оптимизация сократит время подготовки номера к заселению.
В сообщении уточняется, что гостинично-оздоровительный комплекс занимает более 20 гектаров и состоит из 12 корпусов, рассчитанных на 2,9 тысячи номеров.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии, добавляют власти.