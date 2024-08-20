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"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий - РИА Новости, 20.08.2024
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Краснодарский край
 
14:41 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/uborka-1967327917.html
"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий
"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий - РИА Новости, 20.08.2024
"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий
"Сочи Парк Отель" сократит время уборки номеров благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:41
2024-08-20T14:41
краснодарский край
отели
отдых в россии
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. "Сочи Парк Отель" сократит время уборки номеров благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба администрации Кубани. "В "Сочи Парк Отеле" уже определили рабочую группу из числа опытных сотрудников, которые обучаются бережливым технологиям. Пилотным потоком здесь выбрали выездную уборку номера", - говорится в сообщении. По словам руководителя проекта от регионального центра компетенций Алены Носковой, планируется сократить перемещение персонала за счет удобной организации мест хранения расходных материалов, размещения тележек для уборки на каждом этаже и их комплектации в ночное время. Такая оптимизация сократит время подготовки номера к заселению. В сообщении уточняется, что гостинично-оздоровительный комплекс занимает более 20 гектаров и состоит из 12 корпусов, рассчитанных на 2,9 тысячи номеров. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии, добавляют власти.
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отели, отдых в россии, туризм
Краснодарский край, Отели, отдых в России, Туризм

"Сочи Парк Отель" ускорит уборку номеров за счет бережливых технологий

© iStock.com / macniakГорничная в гостиничном номере
Горничная в гостиничном номере - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / macniak
Горничная в гостиничном номере
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. "Сочи Парк Отель" сократит время уборки номеров благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба администрации Кубани.
"В "Сочи Парк Отеле" уже определили рабочую группу из числа опытных сотрудников, которые обучаются бережливым технологиям. Пилотным потоком здесь выбрали выездную уборку номера", - говорится в сообщении.
В поселке на Кубани отремонтировали поликлинику впервые за почти 40 лет - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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7 августа, 11:26
По словам руководителя проекта от регионального центра компетенций Алены Носковой, планируется сократить перемещение персонала за счет удобной организации мест хранения расходных материалов, размещения тележек для уборки на каждом этаже и их комплектации в ночное время. Такая оптимизация сократит время подготовки номера к заселению.
В сообщении уточняется, что гостинично-оздоровительный комплекс занимает более 20 гектаров и состоит из 12 корпусов, рассчитанных на 2,9 тысячи номеров.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии, добавляют власти.
 
Краснодарский крайОтелиотдых в РоссииТуризм
 
 
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