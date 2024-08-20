https://ria.ru/20240820/ubiystvo-1967289820.html

"Муж издевался много лет". Журналистке вынесли жесткий приговор за убийство

"Муж издевался много лет". Журналистке вынесли жесткий приговор за убийство - РИА Новости, 20.08.2024

"Муж издевался много лет". Журналистке вынесли жесткий приговор за убийство

Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК и "Ведомостей" Оксану Гончарову. Присяжные признали ее... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:44

2024-08-20T13:44

2024-08-20T14:10

происшествия

электросталь

убийство

криминал

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Глеб Подгорский. Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК и "Ведомостей" Оксану Гончарову. Присяжные признали ее виновной в убийстве гражданского мужа. Защита намерена обжаловать вердикт. История жертвы домашнего насилия — в материале РИА Новости."Переломаны ребра"В конце сентября 2022-го домой к Гончаровой заявился экс-сожитель Алексей Самусев вместе с другом. Устроили себе застолье с алкоголем — на глазах у Оксаны и двоих детей. Когда приятель ушел, разразилась ссора. По версии следствия, Гончарова схватила ножницы и нанесла удар. Попала в яремную вену — 36-летний мужчина умер в больнице. Журналистку арестовали 30 сентября.Она признала вину частично. Объяснила, что действовала неумышленно. Сообщила, что страдала от домашнего насилия с 2007-го. Самусев ломал ей ребра, выбивал зубы. Она фиксировала побои, однако на ее обращения силовики не реагировали — возбуждать дело отказывались не менее девяти раз. В конце концов семью поставили на профилактический учет в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.В 2020-м она решилась публично рассказать об этих проблемах. Она жила уже отдельно и опасалась мести."Темное прошлое"Оксана родом из села Михайловка Волгоградской области. После школы поступила на факультет журналистики Волгоградского университета. На пятом курсе родила — отец в воспитании не участвовал, растить сына Оксане помогала ее мать. Окончив университет, перебралась в Москву и устроилась в газету "Ведомости", сотрудничала также с РБК. Приобрела в ипотеку однокомнатную квартиру в Электростали. Там и познакомилась с Самусевым — в 2006-м.Он был с судимостью — грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза убийством и оскорбление представителя власти. Еще около 40 раз его привлекали к административной ответственности за разные правонарушения.Гончарова уверяет, что не знала о его темном прошлом. Сосед, младше на девять лет. Злоупотреблял алкоголем — это и стало причиной конфликтов. На первых порах — словесных, но за год дошло до рукоприкладства.После каждой ссоры Самусев то извинялся и обещал исправиться, то грозился расправиться с ней и детьми. Оксана, как и многие другие жертвы домашнего насилия, надеялась, что "все наладится", поэтому "терпела, молчала".Ее лишили родительских прав в апреле 2023-го. Теперь трое детей (двое — от Самусева) на попечении брата погибшего.Адвокат настаивал на превышении мер самообороны. Однако предъявили умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК). Кроме того, обязали выплатить по миллиону родителям погибшего — те, кстати, требовали максимального наказания. Гончарова, по информации газеты "Коммерсант", не признала вину и сообщила, что отбивалась от Самусева, который набросился на нее с ножницами. Защита намерена обжаловать приговор. Адвокат считает, что наказание слишком суровое, а суммы исков — завышенные.

https://ria.ru/20211217/ubiystvo-1764078269.html

https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

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происшествия, электросталь, убийство, криминал