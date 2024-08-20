https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967378659.html

Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки

Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки - РИА Новости, 20.08.2024

Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки

Туроператор, чья туристка три дня назад пропала в горах недалеко от турецкого курорта Мармарис, рассказал о помощи в ее поисках. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:34

2024-08-20T17:34

2024-08-20T17:34

туризм

туризм

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туристы

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Туроператор, чья туристка три дня назад пропала в горах недалеко от турецкого курорта Мармарис, рассказал о помощи в ее поисках."Компания в курсе инцидента о пропаже туристки и оказывает необходимое содействие следственным действиям (информация официально передана в жандармерию), - рассказали РИА Новости в пресс-службе Anex Tour. - По нашим сведениям, в поисках задействованы представители отеля, российского консульства и МЧС РФ, местные волонтеры и родственники".Туроператор следит за поисками и готов дополнительно оказать необходимую поддержку.В Турции спасатели и полиция ищут 48-летнюю россиянку Наталью Сомову, сообщает Sabah.Она приехала на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе – популярному у туристов пешеходному маршруту. С тех пор о Сомовой ничего не известно.Путешественница должна была вернуться в Россию 19 августа, но этого не произошло. Родственники не смогли связаться с ней и обратились в турфирму и отель. Полицейские Мармариса отсмотрели записи камер наблюдения и установили, что Наталья покинула гостиницу в 7.30 утра 17 августа.Спасатели и полиция проводят поисковую операцию. Они прочесывают территорию в 11 километров. Пока следов пропавшей не обнаружили ни специалисты, ни специально подготовленные собаки.

https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967337394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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