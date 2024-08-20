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Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки - РИА Новости, 20.08.2024
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Туризм
 
17:34 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967378659.html
Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки
Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки - РИА Новости, 20.08.2024
Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки
Туроператор, чья туристка три дня назад пропала в горах недалеко от турецкого курорта Мармарис, рассказал о помощи в ее поисках. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:34
2024-08-20T17:34
туризм
туризм
новости - туризм
турция
мармарис
anex tour
туристы
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Туроператор, чья туристка три дня назад пропала в горах недалеко от турецкого курорта Мармарис, рассказал о помощи в ее поисках."Компания в курсе инцидента о пропаже туристки и оказывает необходимое содействие следственным действиям (информация официально передана в жандармерию), - рассказали РИА Новости в пресс-службе Anex Tour. - По нашим сведениям, в поисках задействованы представители отеля, российского консульства и МЧС РФ, местные волонтеры и родственники".Туроператор следит за поисками и готов дополнительно оказать необходимую поддержку.В Турции спасатели и полиция ищут 48-летнюю россиянку Наталью Сомову, сообщает Sabah.Она приехала на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе – популярному у туристов пешеходному маршруту. С тех пор о Сомовой ничего не известно.Путешественница должна была вернуться в Россию 19 августа, но этого не произошло. Родственники не смогли связаться с ней и обратились в турфирму и отель. Полицейские Мармариса отсмотрели записи камер наблюдения и установили, что Наталья покинула гостиницу в 7.30 утра 17 августа.Спасатели и полиция проводят поисковую операцию. Они прочесывают территорию в 11 километров. Пока следов пропавшей не обнаружили ни специалисты, ни специально подготовленные собаки.
https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967337394.html
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туризм, новости - туризм, турция, мармарис, anex tour, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Мармарис, Anex Tour, туристы
Туроператор оказывает содействие в поиске пропавшей в Турции россиянки

AnexTour: в поисках пропавшей в Турции россиянки участвуют сотрудники МИД и МЧС

CC BY 2.0 / gamsiz / MarmarisВид на Мармарис
Вид на Мармарис - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY 2.0 / gamsiz / Marmaris
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Туроператор, чья туристка три дня назад пропала в горах недалеко от турецкого курорта Мармарис, рассказал о помощи в ее поисках.
"Компания в курсе инцидента о пропаже туристки и оказывает необходимое содействие следственным действиям (информация официально передана в жандармерию), - рассказали РИА Новости в пресс-службе Anex Tour. - По нашим сведениям, в поисках задействованы представители отеля, российского консульства и МЧС РФ, местные волонтеры и родственники".
Туроператор следит за поисками и готов дополнительно оказать необходимую поддержку.
В Турции спасатели и полиция ищут 48-летнюю россиянку Наталью Сомову, сообщает Sabah.
Она приехала на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе – популярному у туристов пешеходному маршруту. С тех пор о Сомовой ничего не известно.
Путешественница должна была вернуться в Россию 19 августа, но этого не произошло. Родственники не смогли связаться с ней и обратились в турфирму и отель. Полицейские Мармариса отсмотрели записи камер наблюдения и установили, что Наталья покинула гостиницу в 7.30 утра 17 августа.
Спасатели и полиция проводят поисковую операцию. Они прочесывают территорию в 11 километров. Пока следов пропавшей не обнаружили ни специалисты, ни специально подготовленные собаки.
Мармарис - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Турции пропала российская туристка
Вчера, 15:12
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияМармарисAnex Tourтуристы
 
 
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