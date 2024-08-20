Рейтинг@Mail.ru
В Турции пропала российская туристка - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:12 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967337394.html
В Турции пропала российская туристка
В Турции пропала российская туристка - РИА Новости, 20.08.2024
В Турции пропала российская туристка
В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку 48-летнюю Наталью Сомову, сообщает Sabah. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:12
2024-08-20T15:12
туризм
туризм
новости - туризм
турция
мармарис
туристы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813631746_0:28:1622:940_1920x0_80_0_0_8bc5685ac089ed8fd9725e605250bf36.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку 48-летнюю Наталью Сомову, сообщает Sabah.Россиянка, приехавшая на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе — популярному пешеходному маршруту. С тех пор о Сомовой ничего не известно.Туристка должна была вернуться в Россию 19 августа, но этого не произошло. Родственники не смогли связаться с путешественницей и обратились в турфирму и отель.Полицейские Мармариса отсмотрели записи камер наблюдения и установили, что Наталья покинула гостиницу в 7.30 утра 17 августа, направившись к Карийской тропе.Спасатели и полиция начали поисковую операцию. Они прочесывают территорию в 11 километров. Пока следов пропавшей не обнаружили ни специалисты, ни служебные собаки.
https://ria.ru/20240730/turtsiya-1961572953.html
турция
мармарис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813631746_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_f083c23e8537c1d3112d031766688480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, мармарис, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Мармарис, туристы
В Турции пропала российская туристка

В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку, пропавшую три дня назад

CC BY 3.0 / Haluk Comertel / Мармарис
Мармарис - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY 3.0 / Haluk Comertel /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку 48-летнюю Наталью Сомову, сообщает Sabah.
Россиянка, приехавшая на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе — популярному пешеходному маршруту. С тех пор о Сомовой ничего не известно.
Туристка должна была вернуться в Россию 19 августа, но этого не произошло. Родственники не смогли связаться с путешественницей и обратились в турфирму и отель.
Полицейские Мармариса отсмотрели записи камер наблюдения и установили, что Наталья покинула гостиницу в 7.30 утра 17 августа, направившись к Карийской тропе.
Спасатели и полиция начали поисковую операцию. Они прочесывают территорию в 11 километров. Пока следов пропавшей не обнаружили ни специалисты, ни служебные собаки.
Кафе в Алачаты (Чешме) - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Турция, которую вы почти не знали, но точно оцените
30 июля, 10:30
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияМармаристуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала