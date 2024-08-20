https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967337394.html
В Турции пропала российская туристка
В Турции пропала российская туристка - РИА Новости, 20.08.2024
В Турции пропала российская туристка
В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку 48-летнюю Наталью Сомову, сообщает Sabah. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:12
2024-08-20T15:12
2024-08-20T15:12
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку 48-летнюю Наталью Сомову, сообщает Sabah.Россиянка, приехавшая на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе — популярному пешеходному маршруту. С тех пор о Сомовой ничего не известно.Туристка должна была вернуться в Россию 19 августа, но этого не произошло. Родственники не смогли связаться с путешественницей и обратились в турфирму и отель.Полицейские Мармариса отсмотрели записи камер наблюдения и установили, что Наталья покинула гостиницу в 7.30 утра 17 августа, направившись к Карийской тропе.Спасатели и полиция начали поисковую операцию. Они прочесывают территорию в 11 километров. Пока следов пропавшей не обнаружили ни специалисты, ни служебные собаки.
https://ria.ru/20240730/turtsiya-1961572953.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, мармарис, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Мармарис, туристы
В Турции пропала российская туристка
В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку, пропавшую три дня назад