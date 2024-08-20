https://ria.ru/20240820/turtsiya-1967337394.html

В Турции пропала российская туристка

В Турции пропала российская туристка - РИА Новости, 20.08.2024

В Турции пропала российская туристка

В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку 48-летнюю Наталью Сомову, сообщает Sabah. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:12

2024-08-20T15:12

2024-08-20T15:12

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туризм

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турция

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку 48-летнюю Наталью Сомову, сообщает Sabah.Россиянка, приехавшая на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе — популярному пешеходному маршруту. С тех пор о Сомовой ничего не известно.Туристка должна была вернуться в Россию 19 августа, но этого не произошло. Родственники не смогли связаться с путешественницей и обратились в турфирму и отель.Полицейские Мармариса отсмотрели записи камер наблюдения и установили, что Наталья покинула гостиницу в 7.30 утра 17 августа, направившись к Карийской тропе.Спасатели и полиция начали поисковую операцию. Они прочесывают территорию в 11 километров. Пока следов пропавшей не обнаружили ни специалисты, ни служебные собаки.

https://ria.ru/20240730/turtsiya-1961572953.html

турция

мармарис

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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