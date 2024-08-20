https://ria.ru/20240820/turtsija-1967361509.html

В Турции ищут пропавшую российскую туристку

В Турции ищут пропавшую российскую туристку - РИА Новости, 20.08.2024

В Турции ищут пропавшую российскую туристку

Российская туристка Наталья Сомова пропала в курортной провинции Мугла на юго-востоке Турции, операция по ее поиску уже началась, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:26

2024-08-20T16:26

2024-08-20T16:26

мугла (провинция)

турция

мармарис

в мире

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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Российская туристка Наталья Сомова пропала в курортной провинции Мугла на юго-востоке Турции, операция по ее поиску уже началась, сообщает телеканал NTV. Ряд Telegram-каналов во вторник сообщили, что женщина пропала 17 августа. "Началась операция по поиску 48-летней Натальи Сомовой, которая была объявлена пропавшей без вести в районе Мармарис в Мугле", - говорится в сообщении. По данным телеканала, россиянка вышла из отеля на пешую прогулку и не вернулась. "Ее друзья подали заявление о пропаже русской туристки, которая не вернулась в отель и о ней ничего не было слышно. Команды AFAD (спасатели - ред.) начали поисковую операцию в районе туристической тропы Карья, где туристку видели в последний раз. Отряды полиции и жандармерии также оказывают поддержку в поисках. Команды сопровождают поисково-спасательные и розыскные собаки", - уточняет NTV. РИА Новости запросило у генконсульства РФ в Анталье комментарий по ситуации.

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html

https://ria.ru/20240427/turist-1942652448.html

мугла (провинция)

турция

мармарис

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мугла (провинция), турция, мармарис, в мире