https://ria.ru/20240820/turizm-1967280902.html

Глава Смоленщины: объем поддержки туризма увеличат до 35 миллионов рублей

Глава Смоленщины: объем поддержки туризма увеличат до 35 миллионов рублей - РИА Новости, 20.08.2024

Глава Смоленщины: объем поддержки туризма увеличат до 35 миллионов рублей

В 2025 году объем поддержки в рамках областного грантового конкурса в сфере туризма будет увеличен до 35 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:23

2024-08-20T12:23

2024-08-20T12:23

смоленская область

василий анохин

туризм

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В 2025 году объем поддержки в рамках областного грантового конкурса в сфере туризма будет увеличен до 35 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, это позволит продолжить развитие инфраструктуры отрасли и организовать еще больше событий, которые будут интересны гостям нашего региона. При грантовой поддержке в этом году проведены яркие мероприятия, привлекшие тысячи гостей из других регионов. Это военная реконструкция "Вяземское сражение 1812 года", праздник смоленской кухни "Луков-фест", творческий "АРТ-фест" и др. В ближайшее время еще пройдут театрально-музыкальные фестивали "Рыжий день" и "Среда джаза", а также исторический "Смоленск. Город-крепость. 1654 год", отметил Анохин. Он добавил, что также на средства грантов были реализованы проекты по развитию туристической инфраструктуры, которые улучшили качество и доступность экскурсионных услуг. "Ждем в следующем году еще больше интересных проектов от бизнеса и организаций нашей области!" – написал глава региона.

https://ria.ru/20240819/anokhin-1967160217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, туризм