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Глава Смоленщины: объем поддержки туризма увеличат до 35 миллионов рублей - РИА Новости, 20.08.2024
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Смоленская область
 
12:23 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/turizm-1967280902.html
Глава Смоленщины: объем поддержки туризма увеличат до 35 миллионов рублей
Глава Смоленщины: объем поддержки туризма увеличат до 35 миллионов рублей - РИА Новости, 20.08.2024
Глава Смоленщины: объем поддержки туризма увеличат до 35 миллионов рублей
В 2025 году объем поддержки в рамках областного грантового конкурса в сфере туризма будет увеличен до 35 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:23
2024-08-20T12:23
смоленская область
василий анохин
туризм
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В 2025 году объем поддержки в рамках областного грантового конкурса в сфере туризма будет увеличен до 35 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, это позволит продолжить развитие инфраструктуры отрасли и организовать еще больше событий, которые будут интересны гостям нашего региона. При грантовой поддержке в этом году проведены яркие мероприятия, привлекшие тысячи гостей из других регионов. Это военная реконструкция "Вяземское сражение 1812 года", праздник смоленской кухни "Луков-фест", творческий "АРТ-фест" и др. В ближайшее время еще пройдут театрально-музыкальные фестивали "Рыжий день" и "Среда джаза", а также исторический "Смоленск. Город-крепость. 1654 год", отметил Анохин. Он добавил, что также на средства грантов были реализованы проекты по развитию туристической инфраструктуры, которые улучшили качество и доступность экскурсионных услуг. "Ждем в следующем году еще больше интересных проектов от бизнеса и организаций нашей области!" – написал глава региона.
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василий анохин, туризм
Смоленская область, Василий Анохин, Туризм

Глава Смоленщины: объем поддержки туризма увеличат до 35 миллионов рублей

© Фото : Администрация Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Администрация Смоленской области
Василий Анохин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В 2025 году объем поддержки в рамках областного грантового конкурса в сфере туризма будет увеличен до 35 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По его словам, это позволит продолжить развитие инфраструктуры отрасли и организовать еще больше событий, которые будут интересны гостям нашего региона.
При грантовой поддержке в этом году проведены яркие мероприятия, привлекшие тысячи гостей из других регионов. Это военная реконструкция "Вяземское сражение 1812 года", праздник смоленской кухни "Луков-фест", творческий "АРТ-фест" и др. В ближайшее время еще пройдут театрально-музыкальные фестивали "Рыжий день" и "Среда джаза", а также исторический "Смоленск. Город-крепость. 1654 год", отметил Анохин.
Он добавил, что также на средства грантов были реализованы проекты по развитию туристической инфраструктуры, которые улучшили качество и доступность экскурсионных услуг.
"Ждем в следующем году еще больше интересных проектов от бизнеса и организаций нашей области!" – написал глава региона.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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