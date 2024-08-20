https://ria.ru/20240820/tserkov-1967384342.html

Эстонская церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата

Эстонская церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата - РИА Новости, 20.08.2024

Эстонская церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) убрала из названия его упоминание, следует из сообщения, опубликованного во вторник на сайте ЭПЦ РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:39

2024-08-20T17:39

2024-08-20T17:39

религия

эстония

московский патриархат

русская православная церковь

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) убрала из названия его упоминание, следует из сообщения, опубликованного во вторник на сайте ЭПЦ со ссылкой на решение собора Церкви – ее высшего органа управления. Ранее глава МВД Эстонии заявлял, что цель властей страны – "положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве". "Собор принял новую редакцию устава Церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название Церкви на "Эстонская православная церковь", дарованное томосом святейшего патриарха Алексия II", - говорится в сообщении. Также, указывается в сообщении, собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся "найти пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия". По данным на сайте РПЦ, Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления томосом святителя Тихона, патриарха всероссийского, в 1920 году, что было подтверждено томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Предыдущая версия устава ЭПЦ была принята в 2012 году. Согласно ему, официальное наименование Церкви - "Эстонская православная церковь Московского патриархата". Также там сказано, что ЭПЦ МП является самоуправляемой местной Церковью в Эстонии, состоящей в канонической юрисдикции Московского патриархата, через который осуществляется ее вероучительное единство и каноническое общение с другими поместными православными церквами. При этом ЭПЦ МП является самостоятельной в церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительных и церковно-гражданских делах. Кроме ЭПЦ на территории Эстонии существуют другая церковная юрисдикция – Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. При этом Эстония – исторически часть канонической территории Русской церкви.

https://ria.ru/20240820/upts-1967360736.html

https://ria.ru/20240820/upts-1967384228.html

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эстония, московский патриархат, русская православная церковь, константинопольский патриархат