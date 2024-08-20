https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html

Трудоустройство в промсфере обсудят на "Территории будущего. Москва 2030"

Трудоустройство в промсфере обсудят на "Территории будущего. Москва 2030" - РИА Новости, 20.08.2024

Трудоустройство в промсфере обсудят на "Территории будущего. Москва 2030"

Тему нехватки кадров обсудят в ходе профориентационных встреч и лекций, которые пройдут на выставке "Москва промышленная. Город будущего"; мероприятия... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:13

2024-08-20T10:13

2024-08-20T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

экспоцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967242966_38:355:2963:2000_1920x0_80_0_0_36eb46dce6a99645c105b841f72560bf.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Тему нехватки кадров обсудят в ходе профориентационных встреч и лекций, которые пройдут на выставке "Москва промышленная. Город будущего"; мероприятия организованы в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, лекции пройдут 21-23 августа, их проведут представители крупнейших промпредприятий столицы. Они осветят темы кадрового дефицита и условий карьерного роста в индустриальном секторе. Также эксперты обсудят основные инженерные навыки для работы в промсфере и поделятся личным опытом."Москва поддерживает развитие кадрового потенциала промышленности: привлекает новых сотрудников и реализует современные подходы в обучении уже занятых в производстве специалистов. Так, в три года назад мы открыли “Московскую техническую школу” — специальный образовательный проект, в рамках которого инженеры повышают свою квалификацию, получают новые практические навыки и теоретические знания. Обучение в “МТШ” уже прошли свыше 2,7 тыс. промышленников", – отметил Гарбузов, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.Он добавил, что также для привлечения новых кадров в Москве запустили проект "Открой#Моспром". Во ходе экскурсий и мастер-классов на предприятиях столицы все желающие, в частности школьники и студенты, могут узнать о производственных процессах и работе промпроизводств.Кроме того, большой вклад в привлечение кадров вносят интерактивные промвыставки, а также иммерсивные научные шоу и лекции.В первый день работы выставки "Москва промышленная. Город будущего" в Экспоцентре представитель проекта "Моя карьера" Александр Чугунов расскажет о том, как построить успешную карьеру и что для этого нужно. В свою очередь, директор по социальным проектам АО "Микрон" Екатерина Королева в ходе лекции "Ключ к профессии инженера: ВАХ, паяльник и котики на “Микроне”" познакомит участников с требованиями к молодым инженерам и перечислит кадровые проекты предприятия, добавили в ДИПП.Во второй день представители Объединенной двигателестроительной корпорации обсудят важные перемены в сфере за последнее время, а также затронут тему нехватки кадров и обучения инженеров на базе лучших технических вузов страны.Последний день будет посвящен промдизайнерам и тому, как они придают товарам привлекательный вид, при этом сохраняя их фукционал, возможность эксплуатации и запуска в массовое производство. Лекцию проведут 4 известных дизайн-бюро, а также аналитик проекта правительства Москвы "МТШ".Также 23 августа руководитель департамента внешних коммуникаций АО "БРПИ" Михаил Файнберг расскажет о том, как промдизайн помог развитию бренда столичного мороженого, и о влиянии упаковки товара на потребителя и продажи.Участие в лекциях бесплатное. Гостям необходимо пройти регистрацию на сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".Выставка "Москва промышленная. Город будущего" проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, там представлены передовые разработки столичного промышленного комплекса.

https://ria.ru/20240819/moskva-1967049875.html

https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966556863.html

https://ria.ru/20240815/mikroelektronika-1966415818.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, экспоцентр