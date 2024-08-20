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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.08.2024

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины, а... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:09

2024-08-20T23:09

2024-08-20T23:19

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена с 21.06 по 23.05 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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