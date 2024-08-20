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Чернышенко рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 20.08.2024
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09:32 20.08.2024 (обновлено: 10:15 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/tovarooborot-1967240880.html
Чернышенко рассказал о росте товарооборота с Китаем
Чернышенко рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 20.08.2024
Чернышенко рассказал о росте товарооборота с Китаем
В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8% и составил $113 млрд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:32
2024-08-20T10:15
экономика
россия
китай
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8% и составил $113 млрд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По данным российской статистики, в первом полугодии этого года двухсторонний товарооборот (между РФ и КНР - ред.) увеличился на 4,8% и составил $113 млрд", - сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.Китайскую сторону на встрече представлял заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн.При этом, по его словам, темпы прироста товарооборота между двумя странами отстают от прошлогодних показателей."Здесь нам есть над чем работать", - отметил Чернышенко, добавив, что Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друга друга."Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающие национальные интересы", - подчеркнул Чернышенко.Также он сообщил, что Россия заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении российско-китайских отношений и всеобъемлющего партнерства.
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экономика, россия, китай, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о росте товарооборота с Китаем

Чернышенко: товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии вырос на 4,8%

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8% и составил $113 млрд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По данным российской статистики, в первом полугодии этого года двухсторонний товарооборот (между РФ и КНР - ред.) увеличился на 4,8% и составил $113 млрд", - сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Китайскую сторону на встрече представлял заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн.
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При этом, по его словам, темпы прироста товарооборота между двумя странами отстают от прошлогодних показателей.
"Здесь нам есть над чем работать", - отметил Чернышенко, добавив, что Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друга друга.
"Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающие национальные интересы", - подчеркнул Чернышенко.
Также он сообщил, что Россия заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении российско-китайских отношений и всеобъемлющего партнерства.
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