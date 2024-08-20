https://ria.ru/20240820/tovarooborot-1967240880.html

Чернышенко рассказал о росте товарооборота с Китаем

Чернышенко рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 20.08.2024

Чернышенко рассказал о росте товарооборота с Китаем

В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8% и составил $113 млрд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:32

2024-08-20T09:32

2024-08-20T10:15

экономика

россия

китай

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8% и составил $113 млрд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По данным российской статистики, в первом полугодии этого года двухсторонний товарооборот (между РФ и КНР - ред.) увеличился на 4,8% и составил $113 млрд", - сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.Китайскую сторону на встрече представлял заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн.При этом, по его словам, темпы прироста товарооборота между двумя странами отстают от прошлогодних показателей."Здесь нам есть над чем работать", - отметил Чернышенко, добавив, что Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друга друга."Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающие национальные интересы", - подчеркнул Чернышенко.Также он сообщил, что Россия заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении российско-китайских отношений и всеобъемлющего партнерства.

https://ria.ru/20240819/valyuta-1966984045.html

https://ria.ru/20240618/kitay-1953566133.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, дмитрий чернышенко