https://ria.ru/20240820/topor-1967339671.html

Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына

Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына - РИА Новости, 20.08.2024

Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына

Подозреваемый в нападении с топором на супругов в новой Москве заявил, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду, видео с его рассказом... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:12

2024-08-20T15:12

2024-08-20T17:14

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с топором на супругов в новой Москве заявил, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду, видео с его рассказом опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Как отмечали в СК, 38-летний уроженец Таджикистана подозревается в нападении на семейную пару в деревне Ярцево в новой Москве, которой вечером 19 августа были нанесены множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Подчеркивалось, что подозреваемым двигала корысть. На видео фигурант рассказал, что совершил нападение, нуждаясь в деньгах для сына-инвалида. Мужчина утверждает, что погибший обещал дать в долг, однако потом отказался. "Мой сын сейчас в больнице, на операцию очень нужны деньги", - сказал он. Злоумышленник также сообщил, что на втором этаже убил мужчину, а затем, спустившись вниз, напал на его жену.Позже в Telegram-канале столичного главка СК РФ появилась информация о том, что фигуранту предъявлено обвинение, он полностью признал вину.

https://ria.ru/20240807/golova-1964618234.html

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происшествия, москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), новая москва