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Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына
Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына - РИА Новости, 20.08.2024
Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына
Подозреваемый в нападении с топором на супругов в новой Москве заявил, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду, видео с его рассказом... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:12
2024-08-20T15:12
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с топором на супругов в новой Москве заявил, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду, видео с его рассказом опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Как отмечали в СК, 38-летний уроженец Таджикистана подозревается в нападении на семейную пару в деревне Ярцево в новой Москве, которой вечером 19 августа были нанесены множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Подчеркивалось, что подозреваемым двигала корысть. На видео фигурант рассказал, что совершил нападение, нуждаясь в деньгах для сына-инвалида. Мужчина утверждает, что погибший обещал дать в долг, однако потом отказался. "Мой сын сейчас в больнице, на операцию очень нужны деньги", - сказал он. Злоумышленник также сообщил, что на втором этаже убил мужчину, а затем, спустившись вниз, напал на его жену.Позже в Telegram-канале столичного главка СК РФ появилась информация о том, что фигуранту предъявлено обвинение, он полностью признал вину.
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происшествия, москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), новая москва
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Новая Москва
Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына
МВД: напавшему с топором на пару в Москве якобы нужны деньги для сына-инвалида
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Подозреваемый в нападении с топором на супругов в новой Москве заявил, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду, видео с его рассказом опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале
.
Как отмечали в СК, 38-летний уроженец Таджикистана подозревается в нападении на семейную пару в деревне Ярцево в новой Москве, которой вечером 19 августа были нанесены множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Подчеркивалось, что подозреваемым двигала корысть.
На видео фигурант рассказал, что совершил нападение, нуждаясь в деньгах для сына-инвалида. Мужчина утверждает, что погибший обещал дать в долг, однако потом отказался.
"Мой сын сейчас в больнице, на операцию очень нужны деньги", - сказал он.
Злоумышленник также сообщил, что на втором этаже убил мужчину, а затем, спустившись вниз, напал на его жену.
Позже в Telegram-канале столичного главка СК РФ появилась информация о том, что фигуранту предъявлено обвинение, он полностью признал вину.