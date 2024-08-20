Рейтинг@Mail.ru
Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 20.08.2024 (обновлено: 17:14 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/topor-1967339671.html
Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына
Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына - РИА Новости, 20.08.2024
Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына
Подозреваемый в нападении с топором на супругов в новой Москве заявил, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду, видео с его рассказом... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:12
2024-08-20T17:14
происшествия
москва
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967257088_0:424:960:964_1920x0_80_0_0_abb67e651f7173041bf77a0938b57c92.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с топором на супругов в новой Москве заявил, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду, видео с его рассказом опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Как отмечали в СК, 38-летний уроженец Таджикистана подозревается в нападении на семейную пару в деревне Ярцево в новой Москве, которой вечером 19 августа были нанесены множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Подчеркивалось, что подозреваемым двигала корысть. На видео фигурант рассказал, что совершил нападение, нуждаясь в деньгах для сына-инвалида. Мужчина утверждает, что погибший обещал дать в долг, однако потом отказался. "Мой сын сейчас в больнице, на операцию очень нужны деньги", - сказал он. Злоумышленник также сообщил, что на втором этаже убил мужчину, а затем, спустившись вниз, напал на его жену.Позже в Telegram-канале столичного главка СК РФ появилась информация о том, что фигуранту предъявлено обвинение, он полностью признал вину.
https://ria.ru/20240807/golova-1964618234.html
москва
россия
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967257088_0:334:960:1054_1920x0_80_0_0_0ed8ef60fbfdd42454ce6081a204a2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), новая москва
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Новая Москва
Нападавший с топором в Москве заявил, что ему нужны были деньги для сына

МВД: напавшему с топором на пару в Москве якобы нужны деньги для сына-инвалида

© Фото : Столичный СК/TelegramНападение на семейную пару в деревне Ярцево в новой Москве
Нападение на семейную пару в деревне Ярцево в новой Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Нападение на семейную пару в деревне Ярцево в новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с топором на супругов в новой Москве заявил, что ему якобы нужны были деньги на операцию сыну-инвалиду, видео с его рассказом опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Как отмечали в СК, 38-летний уроженец Таджикистана подозревается в нападении на семейную пару в деревне Ярцево в новой Москве, которой вечером 19 августа были нанесены множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Подчеркивалось, что подозреваемым двигала корысть.
На видео фигурант рассказал, что совершил нападение, нуждаясь в деньгах для сына-инвалида. Мужчина утверждает, что погибший обещал дать в долг, однако потом отказался.
"Мой сын сейчас в больнице, на операцию очень нужны деньги", - сказал он.
Злоумышленник также сообщил, что на втором этаже убил мужчину, а затем, спустившись вниз, напал на его жену.
Позже в Telegram-канале столичного главка СК РФ появилась информация о том, что фигуранту предъявлено обвинение, он полностью признал вину.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Томской области нашли пакет с отрубленной головой
7 августа, 12:45
 
ПроисшествияМоскваРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Новая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала